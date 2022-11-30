https://ria.ru/20221130/podarki-1835186822.html

Москвичи смогут передать новогодние подарки детям из новых регионов

Москвичи смогут передать новогодние подарки детям из новых регионов - РИА Новости, 30.11.2022

Москвичи смогут передать новогодние подарки детям из новых регионов

Пункты по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" откроются в парках и на городских ярмарках, в них можно будет передать новогодние подарки детям жителей... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:56

2022-11-30T09:56

2022-11-30T09:56

общество

москва

россия

"сокольники"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пункты по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" откроются в парках и на городских ярмарках, в них можно будет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и участникам специальной военной операции, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова."В канун Нового года мы вместе можем сделать маленькое чудо. Мягкие игрушки, развивающие игры, конфеты, наборы для творчества — все, чем хочется порадовать ребенка, москвичи смогут принести в пункты сбора помощи. Военнослужащим можно также передать теплые вещи, гигиенические наборы и сладости. В январе подарки будут отправлены жителям новых территорий и нашим защитникам", - сказала Драгунова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что штабы по сбору гуманитарной помощи откроются на 48 площадках столицы. Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы могут все желающие до 8 января 2023 года. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции.Добавляется что с 1 декабря 21 штаб "Москва помогает" начнет работать в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других, а также в саду имени Баумана и "Эрмитаж". С 9 декабря передать подарки малышам можно будет на 19 ярмарочных и праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Еще восемь пунктов сбора отроются 23 декабря."Праздничные штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" будут открыты ежедневно с 10.00 до 19.00 во всех округах Москвы. Помогут в работе пунктов сбора волонтеры: они будут принимать подарки, проверять сроки годности, целостность упаковки и готовить их к дальнейшей транспортировке", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221129/blagotvoritelnost-1834923982.html

https://ria.ru/20221110/elka-1830498981.html

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, россия, "сокольники"