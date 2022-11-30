Москвичи смогут передать новогодние подарки детям из новых регионов
Москвичи смогут передать подарки детям из новых регионов и участникам спецоперации
Новогодние подарки. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пункты по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" откроются в парках и на городских ярмарках, в них можно будет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и участникам специальной военной операции, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.
"В канун Нового года мы вместе можем сделать маленькое чудо. Мягкие игрушки, развивающие игры, конфеты, наборы для творчества — все, чем хочется порадовать ребенка, москвичи смогут принести в пункты сбора помощи. Военнослужащим можно также передать теплые вещи, гигиенические наборы и сладости. В январе подарки будут отправлены жителям новых территорий и нашим защитникам", - сказала Драгунова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что штабы по сбору гуманитарной помощи откроются на 48 площадках столицы. Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы могут все желающие до 8 января 2023 года. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции.
Добавляется что с 1 декабря 21 штаб "Москва помогает" начнет работать в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других, а также в саду имени Баумана и "Эрмитаж". С 9 декабря передать подарки малышам можно будет на 19 ярмарочных и праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Еще восемь пунктов сбора отроются 23 декабря.
"Праздничные штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" будут открыты ежедневно с 10.00 до 19.00 во всех округах Москвы. Помогут в работе пунктов сбора волонтеры: они будут принимать подарки, проверять сроки годности, целостность упаковки и готовить их к дальнейшей транспортировке", - добавили в сообщении.
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