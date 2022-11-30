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Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября - РИА Новости, 30.11.2022
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Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября
Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября - РИА Новости, 30.11.2022
Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября
Обязательная маркировка пива упакованного в стеклянную или полимерную упаковку - с 1 октября 2023 года, соответствующее постановление правительства опубликовано РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:17
2022-11-30T20:32
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка пива упакованного в стеклянную или полимерную упаковку - с 1 октября 2023 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Российской Федерации постановляет... установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки...; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку, - с 1 октября 2023 года", - говорится в тексте постановления.Ранее кабмин продлил эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольной продукции до 28 февраля 2023 года. Первоначально он стартовал в России 1 апреля 2021 года и должен был продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
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россия
Россия
20:17 30.11.2022 (обновлено: 20:32 30.11.2022)
 
Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября

Обязательная маркировка пива в стекле или полимерной упаковке начнется с 1 октября 2023

© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка пива упакованного в стеклянную или полимерную упаковку - с 1 октября 2023 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет... установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки...; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку, - с 1 октября 2023 года", - говорится в тексте постановления.
Ранее кабмин продлил эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольной продукции до 28 февраля 2023 года. Первоначально он стартовал в России 1 апреля 2021 года и должен был продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
Пресс-конференция Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:49
Союз пивоваров: обязательная маркировка пива ухудшит положение в отрасли
 
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