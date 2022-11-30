https://ria.ru/20221130/pivo-1835408462.html

Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября

Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября - РИА Новости, 30.11.2022

Обязательная маркировка пива в стекле начнется с 1 октября

Обязательная маркировка пива упакованного в стеклянную или полимерную упаковку - с 1 октября 2023 года, соответствующее постановление правительства опубликовано РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:17

2022-11-30T20:17

2022-11-30T20:32

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка пива упакованного в стеклянную или полимерную упаковку - с 1 октября 2023 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Российской Федерации постановляет... установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки...; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку, - с 1 октября 2023 года", - говорится в тексте постановления.Ранее кабмин продлил эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольной продукции до 28 февраля 2023 года. Первоначально он стартовал в России 1 апреля 2021 года и должен был продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html

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