https://ria.ru/20221130/pivo-1835408272.html
Обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, начнется с 1 апреля
Обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, начнется с 1 апреля - РИА Новости, 30.11.2022
Обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, начнется с 1 апреля
Обязательная маркировка пива в кегах, в том числе и безалкогольного, начнется в РФ с 1 апреля 2023 года, соответствующее постановление правительства... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:13
2022-11-30T20:13
2022-11-30T20:32
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка пива в кегах, в том числе и безалкогольного, начнется в РФ с 1 апреля 2023 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Российской Федерации постановляет... установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки...; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года", - говорится в тексте постановления.Ранее кабмин продлил эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольной продукции до 28 февраля 2023 года. Первоначально он стартовал в России 1 апреля 2021 года и должен был продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html
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россия
20:13 30.11.2022 (обновлено: 20:32 30.11.2022)
Обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, начнется с 1 апреля
Обязательная маркировка пива, упакованного в кеги, начнется в России с 1 апреля 2023 года
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка пива в кегах, в том числе и безалкогольного, начнется в РФ с 1 апреля 2023 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет... установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки...; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года", - говорится в тексте постановления.
Ранее кабмин продлил эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольной продукции до 28 февраля 2023 года. Первоначально он стартовал в России 1 апреля 2021 года и должен был продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.