https://ria.ru/20221130/peregovory-1835294407.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении

Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении - РИА Новости, 30.11.2022

Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов проведут 6 декабря переговоры в Москве, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:54

2022-11-30T14:54

2022-11-30T15:05

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов проведут 6 декабря переговоры в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого декабря в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана, он прибывает в Россию для участия в 12 заседании межправительственной российско-туркменкой комиссии по экономическому сотрудничеству", - рассказала она на брифинге в Москве.По словам Захаровой, "стороны планируют обсудить ключевые темы российско-туркменистанского сотрудничества, актуальные вопросы региональной, международной повестки дня, а также взаимодействие двух стран в многосторонних форматах, а именно: СНГ, Центральная Азия плюс Россия, Каспийская пятерка, ООН".

https://ria.ru/20221126/krym-1834440579.html

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туркмения, москва, россия, сергей лавров, мария захарова, центральная азия, рашид мередов, снг, оон