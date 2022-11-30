https://ria.ru/20221130/otravlenie-1835204861.html

В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре

В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре - РИА Новости, 30.11.2022

В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре

Одной из причин отравления 82 человек в школе №2 города Нягань (ХМАО) могло стать несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками кухни, сообщает окружное... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:56

2022-11-30T10:56

2022-11-30T10:59

происшествия

нягань

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Одной из причин отравления 82 человек в школе №2 города Нягань (ХМАО) могло стать несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками кухни, сообщает окружное управление Роспотребнадзора в среду."Возбудитель острой кишечной инфекции – вирус Норфолк, как у больных, так и у контактных. Сформирована эпидемиологическая гипотеза… - источник инфекции среди сотрудников пищеблока, распространение из-за несоблюдения дезинфекционного режима и правил личной гигиены", – говорится в релизе.По информации ведомства, случаи острой кишечной инфекции выявляются в школе с 24 ноября среди детей, педагогов и сотрудников пищеблока. Как уточнили в управлении, в 97% случаев болезнь протекает в легкой форме, школьников перевели на дистанционное обучение до 2 декабря.

https://ria.ru/20221117/otravlenie-1832260846.html

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)