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В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре - РИА Новости, 30.11.2022
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В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре
В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре - РИА Новости, 30.11.2022
В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре
Одной из причин отравления 82 человек в школе №2 города Нягань (ХМАО) могло стать несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками кухни, сообщает окружное... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:56
2022-11-30T10:59
происшествия
нягань
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Одной из причин отравления 82 человек в школе №2 города Нягань (ХМАО) могло стать несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками кухни, сообщает окружное управление Роспотребнадзора в среду."Возбудитель острой кишечной инфекции – вирус Норфолк, как у больных, так и у контактных. Сформирована эпидемиологическая гипотеза… - источник инфекции среди сотрудников пищеблока, распространение из-за несоблюдения дезинфекционного режима и правил личной гигиены", – говорится в релизе.По информации ведомства, случаи острой кишечной инфекции выявляются в школе с 24 ноября среди детей, педагогов и сотрудников пищеблока. Как уточнили в управлении, в 97% случаев болезнь протекает в легкой форме, школьников перевели на дистанционное обучение до 2 декабря.
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происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10:56 30.11.2022 (обновлено: 10:59 30.11.2022)
 
В Роспотребнадзоре назвали предполагаемую причину отравления в школе в Югре

Роспотребнадзор связал массовое отравление в школе в Югре с грязными руками поваров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Одной из причин отравления 82 человек в школе №2 города Нягань (ХМАО) могло стать несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками кухни, сообщает окружное управление Роспотребнадзора в среду.
"Возбудитель острой кишечной инфекции – вирус Норфолк, как у больных, так и у контактных. Сформирована эпидемиологическая гипотеза… - источник инфекции среди сотрудников пищеблока, распространение из-за несоблюдения дезинфекционного режима и правил личной гигиены", – говорится в релизе.
По информации ведомства, случаи острой кишечной инфекции выявляются в школе с 24 ноября среди детей, педагогов и сотрудников пищеблока. Как уточнили в управлении, в 97% случаев болезнь протекает в легкой форме, школьников перевели на дистанционное обучение до 2 декабря.
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ПроисшествияНяганьХанты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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