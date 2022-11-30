https://ria.ru/20221130/otoplenie-1835335689.html
В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания
В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания
Специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:24
2022-11-30T16:24
2022-11-30T16:24
москва
петр бирюков
общество
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, до конца этой недели в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем – от минус 5 до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 15 градусов. В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения. Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - рассказал Бирюков.
https://ria.ru/20221130/sneg-1835315910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы
Москва, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы
В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания
Заммэра Бирюков заявил, что в Москве из-за похолодания повысили температуру отопления
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, до конца этой недели в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем – от минус 5 до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 15 градусов. В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие.
"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения. Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - рассказал Бирюков.