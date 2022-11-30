https://ria.ru/20221130/otoplenie-1835335689.html

В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания

В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания - РИА Новости, 30.11.2022

В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:24

2022-11-30T16:24

2022-11-30T16:24

москва

петр бирюков

общество

жкх

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822760589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0480fa849e303d9057cbecb01b49f.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления из-за похолодания в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, до конца этой недели в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем – от минус 5 до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 15 градусов. В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения. Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20221130/sneg-1835315910.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, петр бирюков, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы