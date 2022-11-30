https://ria.ru/20221130/otklyuchenie-1835188251.html

В Киеве и Одесской области экстренно отключили свет

В Киеве и Одесской области экстренно отключили свет - РИА Новости, 30.11.2022

В Киеве и Одесской области экстренно отключили свет

Экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области, сообщили в энергетическом холдинге ДТЭК. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:03

2022-11-30T10:03

2022-11-30T10:03

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киев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области, сообщили в энергетическом холдинге ДТЭК.Ранее в ДТЭК сообщили, что во вторник в ряде регионов, в том числе Киеве, были введены экстренные отключения света. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился до 30%."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится на сайте ДТЭК "Киевские электросети".Об экстренных отключениях света в Одесской области в среду предупредили в ДТЭК "Одесские электросети"Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221130/svet-1835186642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, одесская область, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль