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Французы пришли в ярость из-за новой партии оружия для Украины

Французы пришли в ярость из-за новой партии оружия для Украины - РИА Новости, 30.11.2022

Французы пришли в ярость из-за новой партии оружия для Украины

Поставки французских реактивных систем залпового огня LRU на Украину вызвали бурю негодования у читателей Le Figaro. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:32

2022-11-30T22:32

2022-11-30T23:05

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Поставки французских реактивных систем залпового огня LRU на Украину вызвали бурю негодования у читателей Le Figaro.Газета сообщила о поступлении двух систем LRU на Украину. Кроме того, Париж поставил Киеву пушки Caesar и 155-миллиметровые гаубицы, а также пообещал передать системы ПВО Cratale.Le Figaro отметила, что Францию критикуют некоторые партнеры за слишком скромную поддержку Украине, и привела позицию министра обороны Себастьяна Лекорно, заявившего, что в Париже не допускают поставок, способных навредить французам.При этом в статье говорится, что возможности оказания военной помощи у страны исчерпаны: артиллерия и так слишком слаба.Читателей возмутила новость об очередных поставках. Они увидели в этом шаге Парижа враждебность в отношении России и удар по благополучию французов."Отлично, вот мы уже и официально враги России... Парламент проголосовал за это? Не стоило ли спросить мнение граждан на референдуме?!" — написал Alexandre Sirech.Он также призвал больше не упоминать французскую демократию."Мы жертвуем и жертвуем миллионы евро в виде оружия и гуманитарной помощи, мы принимаем на своей земле украинцев, которые жалуются, что не получают качественной помощи!" — возмутился cat75.Юзер призвал перестать терпеть такое отношение украинцев."Бесплатно для украинцев! Подарок, оплаченный нашим добрым президентом деньгами простых французов", — прокомментировал JP Varese."Прекрасно: мы еще немного обезоружим наших артиллеристов на благо чужой страны, <…> с которой у нас нет оборонного соглашения или договора", — написал еще один читатель."Теперь будут убивать людей, которые нам ничего плохого не сделали, с помощью французского оружия", — добавил alain 40.Он также "поблагодарил" Макрона за ухудшение уровня жизни во Франции.Enreve напомнил о дороговизне боеприпасов для LRU и подчеркнул, что их запасы достигли минимумов."Остановите разграбление нашей армии на благо националистического государства!" — Потребовал al core.Hcalvin поинтересовался, не стала ли Франция стороной конфликта, поставив Украине наступательное оружие."Предоставление Украине французских ракетных установок — это позор для нашей страны и ее правительства, которые вступают на тропу войны!" — написал abraxas44.VitemadosePfizer заявил, что Париж выбросил деньги на ветер, так как французское оружие уничтожат российские ракеты."Как расточительны и глупы эти европейцы. Старая Европа на грани самоубийства", — подытожил он.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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