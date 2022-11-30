https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835178040.html
Немецкая журналистка отчитала репортера с Украины из-за поставок оружия
Немецкая журналистка отчитала репортера с Украины из-за поставок оружия - РИА Новости, 30.11.2022
Немецкая журналистка отчитала репортера с Украины из-за поставок оружия
Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер вступила в спор с украинским корреспондентом ARD из-за поставок оружия Киеву, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:04
2022-11-30T09:04
2022-11-30T10:49
в мире
олаф шольц
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
германия
киев
ard
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер вступила в спор с украинским корреспондентом ARD из-за поставок оружия Киеву, пишет газета Die Welt.В апреле Шварцер вместе со множеством немецких деятелей направила канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом отказаться от отправки военной техники Украине. А накануне в эфире ток-шоу Сандры Майшбергер журналистка заявила, что продолжает придерживаться своей точки зрения насчет поставок вооружения "как никогда раньше". "Кризис затягивается с помощью оружия. Берлин должен предоставить гуманитарную помощь, но также помочь обеспечить скорейшее начало переговоров. Договориться можно, а погибших воскресить нельзя", — заявила она.Активистка обратила внимание и на серьезное вмешательство Запада в украинский кризис. Она назвала это прокси-конфликтом, который США развязали для борьбы с Россией. Однако корреспондент ARD Василий Голод раскритиковал Шварцер и обвинил ее в использовании конспирологических теорий.На фоне спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать Киев оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221129/germaniya-1834971459.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, олаф шольц, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, киев, ard
В мире, Олаф Шольц, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Германия, Киев, ARD
09:04 30.11.2022 (обновлено: 10:49 30.11.2022)
Немецкая журналистка отчитала репортера с Украины из-за поставок оружия
Die Welt: немецкая журналистка Шварцер потребовала прекратить снабжать Украину оружием
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер вступила в спор с украинским корреспондентом ARD из-за поставок оружия Киеву, пишет газета Die Welt
.
В апреле Шварцер вместе со множеством немецких деятелей направила канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом отказаться от отправки военной техники Украине. А накануне в эфире ток-шоу Сандры Майшбергер журналистка заявила, что продолжает придерживаться своей точки зрения насчет поставок вооружения "как никогда раньше".
"Кризис затягивается с помощью оружия. Берлин должен предоставить гуманитарную помощь, но также помочь обеспечить скорейшее начало переговоров. Договориться можно, а погибших воскресить нельзя", — заявила она.
Активистка обратила внимание и на серьезное вмешательство Запада в украинский кризис. Она назвала это прокси-конфликтом, который США развязали для борьбы с Россией. Однако корреспондент ARD Василий Голод раскритиковал Шварцер и обвинил ее в использовании конспирологических теорий.
"Коллега, пожалуйста, не используйте подобную полемику в таком серьезном вопросе. Не будете же вы всерьез утверждать, что заявление о том, что Америка играет решающую роль в этом конфликте — конспирологический миф", — ответила ему журналистка.
На фоне спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать Киев оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.