https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835178040.html

Немецкая журналистка отчитала репортера с Украины из-за поставок оружия

Немецкая журналистка отчитала репортера с Украины из-за поставок оружия - РИА Новости, 30.11.2022

Немецкая журналистка отчитала репортера с Украины из-за поставок оружия

Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер вступила в спор с украинским корреспондентом ARD из-за поставок оружия Киеву, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:04

2022-11-30T09:04

2022-11-30T10:49

в мире

олаф шольц

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

германия

киев

ard

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер вступила в спор с украинским корреспондентом ARD из-за поставок оружия Киеву, пишет газета Die Welt.В апреле Шварцер вместе со множеством немецких деятелей направила канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом отказаться от отправки военной техники Украине. А накануне в эфире ток-шоу Сандры Майшбергер журналистка заявила, что продолжает придерживаться своей точки зрения насчет поставок вооружения "как никогда раньше". "Кризис затягивается с помощью оружия. Берлин должен предоставить гуманитарную помощь, но также помочь обеспечить скорейшее начало переговоров. Договориться можно, а погибших воскресить нельзя", — заявила она.Активистка обратила внимание и на серьезное вмешательство Запада в украинский кризис. Она назвала это прокси-конфликтом, который США развязали для борьбы с Россией. Однако корреспондент ARD Василий Голод раскритиковал Шварцер и обвинил ее в использовании конспирологических теорий.На фоне спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать Киев оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221129/germaniya-1834971459.html

https://ria.ru/20221128/germaniya-1834864553.html

украина

германия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, киев, ard