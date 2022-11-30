https://ria.ru/20221130/onlayn-notarius-1835359553.html

ФНП: в удаленном формате совершено свыше 100 тысяч нотариальных действий

ФНП: в удаленном формате совершено свыше 100 тысяч нотариальных действий - РИА Новости, 30.11.2022

ФНП: в удаленном формате совершено свыше 100 тысяч нотариальных действий

Количество обращений за совершением нотариальных действий в удаленном формате с начала 2022 года выросло в 30 раз, сообщает Федеральная нотариальная палата. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:19

2022-11-30T17:19

2022-11-30T17:19

общество

технологии

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Количество обращений за совершением нотариальных действий в удаленном формате с начала 2022 года выросло в 30 раз, сообщает Федеральная нотариальная палата."Этот год демонстрирует рекордный рост спроса на нотариальные действия в удаленном формате — за последние 11 месяцев количество обращений за ними выросло в 30 раз. Всего же к декабрю 2022 года в режиме онлайн совершено свыше 100 тысяч нотариальных действий", - говорится в сообщении.Чаще других полностью цифровой вариант нотариальной помощи выбирают те, кому нужно зафиксировать доказательства в сети интернет, вернуть долг посредством исполнительной надписи или подстраховаться при покупке движимого имущества, оформив выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.Как отметили в ФНП, возможность обратиться за рядом нотариальных действий удаленно появилась в конце 2020 года, с момента вступления в силу закона "О цифровом нотариате". Услуга доступна в личном кабинете на портале Федеральной нотариальной палаты, пользователю понадобится для этого подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). При этом перечень нотариальных действий, доступных онлайн, строго ограничен. В него водят только те действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося и его понимания правовой сути и последствий оформления того или иного документа, отметили в ФНП."Удаленный формат обращения за тем или иным нотариальным действием не означает, что готовый документ может быть выдан заявителю исключительно в электронном виде. При необходимости документ, удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, всегда можно перевести в традиционный бумажный формат. Для этого достаточно обратиться в любую удобную нотариальную контору", - добавили в ФНП.

https://ria.ru/20220719/bezhentsy-1803506903.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, технологии