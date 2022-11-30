https://ria.ru/20221130/obstrel-1835328884.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 30.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:12

2022-11-30T16:12

2022-11-30T16:12

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска в 14.45 выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 14.50 по Никитовскому району Горловки - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 15.15 по Зайцево - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.10 украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835327248.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

украина

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины