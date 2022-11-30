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ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835266636.html
ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку
Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Куйбышевский район Донецка, Каштановое и Горловку, выпустив 16 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра и пять РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:43
2022-11-30T13:43
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
стирол
нато
россия
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Куйбышевский район Донецка, Каштановое и Горловку, выпустив 16 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства. В 12.50 по Куйбышевскому району Донецка выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.В ведомстве отметили, что в 12.40 и 13.10 украинские военные обстреляли поселок Каштановое, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра. Обстрел Горловки был зафиксирован в 12.30, по поселку шахты Изотова выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html
https://ria.ru/20221130/artemovsk-1835259204.html
донецк
горловка
куйбышевский район
россия
донецкая народная республика
украина
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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, стирол, нато, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, Стирол, НАТО, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
13:43 30.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку

СЦКК: украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда
Обломок снаряда - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Куйбышевский район Донецка, Каштановое и Горловку, выпустив 16 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства. В 12.50 по Куйбышевскому району Донецка выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.
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13:37Специальная военная операция на Украине
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В ведомстве отметили, что в 12.40 и 13.10 украинские военные обстреляли поселок Каштановое, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра. Обстрел Горловки был зафиксирован в 12.30, по поселку шахты Изотова выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:26Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаКуйбышевский районСЦККСтиролНАТОРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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