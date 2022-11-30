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ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку - РИА Новости, 30.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Горловку

Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Куйбышевский район Донецка, Каштановое и Горловку, выпустив 16 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра и пять РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:43

2022-11-30T13:43

2022-11-30T13:43

специальная военная операция на украине

донецк

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россия

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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Куйбышевский район Донецка, Каштановое и Горловку, выпустив 16 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства. В 12.50 по Куйбышевскому району Донецка выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.В ведомстве отметили, что в 12.40 и 13.10 украинские военные обстреляли поселок Каштановое, выпустив по три снаряда калибром 152 миллиметра. Обстрел Горловки был зафиксирован в 12.30, по поселку шахты Изотова выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html

https://ria.ru/20221130/artemovsk-1835259204.html

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