https://ria.ru/20221130/obraschenie-1835244983.html
Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных
Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных - РИА Новости, 30.11.2022
Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных
Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:00
2022-11-30T13:00
2022-11-30T13:00
москва
общество
татьяна потяева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820083637_0:298:2920:1941_1920x0_80_0_0_142a2553196ebc28d6aeb15214f88a08.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева."Четыреста восемьдесят семь обращений поступило в мой адрес в этом году от многодетных семей. Основной вопрос, он не перестает быть актуальным, это, конечно, право на жилье и те обращения, которые приходят ко мне, они не самые радужные", - сказала Потяева во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Потяева отметила, что также в течение года к ней обращались семьи, в которых есть дети-инвалиды по вопросам лекарственного обеспечения, реабилитации детей и организации качественного летнего отдыха. Кроме того, свыше 100 обращений поступило к омбудсмену от семей, в которых есть дети с сахарным диабетом. Также было много обращений по диспансеризации детей.
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824596781.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820083637_0:183:2487:2048_1920x0_80_0_0_fc4ea2fdfa9be75c8f9b77befd2df418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, татьяна потяева
Москва, Общество, Татьяна Потяева
Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных
Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
"Четыреста восемьдесят семь обращений поступило в мой адрес в этом году от многодетных семей. Основной вопрос, он не перестает быть актуальным, это, конечно, право на жилье и те обращения, которые приходят ко мне, они не самые радужные", - сказала Потяева во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Потяева отметила, что также в течение года к ней обращались семьи, в которых есть дети-инвалиды по вопросам лекарственного обеспечения, реабилитации детей и организации качественного летнего отдыха. Кроме того, свыше 100 обращений поступило к омбудсмену от семей, в которых есть дети с сахарным диабетом. Также было много обращений по диспансеризации детей.