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Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных - РИА Новости, 30.11.2022
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Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных
Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных - РИА Новости, 30.11.2022
Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных
Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:00
2022-11-30T13:00
москва
общество
татьяна потяева
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева."Четыреста восемьдесят семь обращений поступило в мой адрес в этом году от многодетных семей. Основной вопрос, он не перестает быть актуальным, это, конечно, право на жилье и те обращения, которые приходят ко мне, они не самые радужные", - сказала Потяева во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Потяева отметила, что также в течение года к ней обращались семьи, в которых есть дети-инвалиды по вопросам лекарственного обеспечения, реабилитации детей и организации качественного летнего отдыха. Кроме того, свыше 100 обращений поступило к омбудсмену от семей, в которых есть дети с сахарным диабетом. Также было много обращений по диспансеризации детей.
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Екатерина Зайцева
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москва, общество, татьяна потяева
Москва, Общество, Татьяна Потяева
13:00 30.11.2022
 
Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных

Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве
Женщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Женщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
"Четыреста восемьдесят семь обращений поступило в мой адрес в этом году от многодетных семей. Основной вопрос, он не перестает быть актуальным, это, конечно, право на жилье и те обращения, которые приходят ко мне, они не самые радужные", - сказала Потяева во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Потяева отметила, что также в течение года к ней обращались семьи, в которых есть дети-инвалиды по вопросам лекарственного обеспечения, реабилитации детей и организации качественного летнего отдыха. Кроме того, свыше 100 обращений поступило к омбудсмену от семей, в которых есть дети с сахарным диабетом. Также было много обращений по диспансеризации детей.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:56
Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации
 
МоскваОбществоТатьяна Потяева
 
 
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