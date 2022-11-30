https://ria.ru/20221130/obraschenie-1835244983.html

Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных

Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных - РИА Новости, 30.11.2022

Омбудсмену Москвы в 2022 году поступило почти 500 обращений от многодетных

Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:00

2022-11-30T13:00

2022-11-30T13:00

москва

общество

татьяна потяева

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 500 обращений от многодетных семей поступило к омбудсмену Москвы в 2022 году, чаще всего обращались по жилищному вопросу, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева."Четыреста восемьдесят семь обращений поступило в мой адрес в этом году от многодетных семей. Основной вопрос, он не перестает быть актуальным, это, конечно, право на жилье и те обращения, которые приходят ко мне, они не самые радужные", - сказала Потяева во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Потяева отметила, что также в течение года к ней обращались семьи, в которых есть дети-инвалиды по вопросам лекарственного обеспечения, реабилитации детей и организации качественного летнего отдыха. Кроме того, свыше 100 обращений поступило к омбудсмену от семей, в которых есть дети с сахарным диабетом. Также было много обращений по диспансеризации детей.

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824596781.html

москва

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, татьяна потяева