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СМИ: США хотят убедить Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 30.11.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221130/neft-1835216473.html
СМИ: США хотят убедить Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России
СМИ: США хотят убедить Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 30.11.2022
СМИ: США хотят убедить Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России
Американские дипломаты присоединились к обсуждениям ЕС по поводу установления потолка цен на нефть из России и пытаются убедить Варшаву согласиться на... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:37
2022-11-30T11:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
россия
сша
европа
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американские дипломаты присоединились к обсуждениям ЕС по поводу установления потолка цен на нефть из России и пытаются убедить Варшаву согласиться на предельную цену в размере 62 долларов, утверждает газета Politico.По данным газеты, разногласия между странами ЕС по данной теме остаются значительными, обсуждение потолка цен на российскую нефть не включено в официальную повестку встречи послов стран ЕС, однако неформальные консультации продолжаются. По словам европейского дипломата, в качестве важного элемента обсуждения выступает потенциальный механизм пересмотра потолка цен.Польша, Эстония и Литва настаивают, что нужно договориться о цене еще ниже, чем 62 доллара, отмечают опрошенные газетой европейские дипломаты."По словам дипломатов ЕС, Вашингтон помогает выйти на соглашение с Варшавой через прямые контакты с ней наряду с ЕС. По словам одного из дипломатов, "полякам всегда нужно чуть больше времени", - пишет издание.Однако еще один дипломат подчеркнул, что контакты США с ЕС по вопросу потолка цен являются лишь обменом фактами и мнениями, "а не попыткой оказать давление".В свою очередь Греция, Кипр и Мальта требовали или установить потолок цен выше, или же выплатить компенсации их индустрии морских перевозок, однако их опасения были урегулированы, отметил дипломат ЕС.Три высокопоставленных дипломата Евросоюза заявили газете, что Латвия, Литва, Польша и Эстония получили от Еврокомиссии обещание начать консультации по новому пакету санкций против Москвы уже в эти выходные. При этом не вполне ясно, какие меры будут включены в санкционный пакет, помимо включения в список новых лиц.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221130/neft-1835209894.html
https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html
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цены на нефть, россия, сша, европа, санкции в отношении россии, санкции, в мире, нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, Россия, США, Европа, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Нефть
11:37 30.11.2022
 
СМИ: США хотят убедить Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России

Politico: США убеждают Польшу согласиться на потолок цен на нефть из России в 62 доллара

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американские дипломаты присоединились к обсуждениям ЕС по поводу установления потолка цен на нефть из России и пытаются убедить Варшаву согласиться на предельную цену в размере 62 долларов, утверждает газета Politico.
По данным газеты, разногласия между странами ЕС по данной теме остаются значительными, обсуждение потолка цен на российскую нефть не включено в официальную повестку встречи послов стран ЕС, однако неформальные консультации продолжаются. По словам европейского дипломата, в качестве важного элемента обсуждения выступает потенциальный механизм пересмотра потолка цен.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
11:10
В США предсказали страшные последствия провала потолка цен на нефть
Польша, Эстония и Литва настаивают, что нужно договориться о цене еще ниже, чем 62 доллара, отмечают опрошенные газетой европейские дипломаты.
"По словам дипломатов ЕС, Вашингтон помогает выйти на соглашение с Варшавой через прямые контакты с ней наряду с ЕС. По словам одного из дипломатов, "полякам всегда нужно чуть больше времени", - пишет издание.
Однако еще один дипломат подчеркнул, что контакты США с ЕС по вопросу потолка цен являются лишь обменом фактами и мнениями, "а не попыткой оказать давление".
В свою очередь Греция, Кипр и Мальта требовали или установить потолок цен выше, или же выплатить компенсации их индустрии морских перевозок, однако их опасения были урегулированы, отметил дипломат ЕС.
Оператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе Когалыма - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
08:00
Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик
Три высокопоставленных дипломата Евросоюза заявили газете, что Латвия, Литва, Польша и Эстония получили от Еврокомиссии обещание начать консультации по новому пакету санкций против Москвы уже в эти выходные. При этом не вполне ясно, какие меры будут включены в санкционный пакет, помимо включения в список новых лиц.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 13:17
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьРоссияСШАЕвропаСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреНефть
 
 
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