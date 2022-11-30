https://ria.ru/20221130/neft-1835209894.html
В США предсказали страшные последствия провала потолка цен на нефть
В США предсказали страшные последствия провала потолка цен на нефть - РИА Новости, 30.11.2022
В США предсказали страшные последствия провала потолка цен на нефть
Введение потолка цен на российскую нефть не просто не принесет желаемых Западом результатов, но и обернется для стран "Большой семерки" неподъемными... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:10
2022-11-30T11:10
2022-11-30T16:58
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
европа
сша
g7
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть не просто не принесет желаемых Западом результатов, но и обернется для стран "Большой семерки" неподъемными последствиями, считает обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй.По мнению журналиста, идеи установить лимит стоимости топлива из России и превратить G7 в картель покупателей не будут способствовать стабилизации мирового рынка."Несмотря на хитрую логику, план "Большой семерки" либо приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, либо окажет минимальное влияние на снижение доходов от продажи российского топлива", — объяснил Мэй.По мнению автора статьи, страны Европы оказались не в состоянии утвердить конкретный предел цен, а сама идея "потолка" укрепляет принцип экономической многополярности, невыгодный США. Безболезненные для Запада экономические выпады в сторону Москвы уже закончились, в арсенале Вашингтона и Брюсселя остались лишь меры, причиняющие вред странам "Семерки", пишет Мэй."В июле JPMorgan прогнозировал, что, если Россия выполнит свои угрозы прекратить экспорт нефти в страны, участвующие в ценовом ограничении, стоимость топлива марки Brent может увеличиться до 380 долларов за баррель. Если это произойдет, цена экономической кампании Запада против Москвы может стать непосильной для всех", — подытожил автор.В начале октября Евросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российское топливо, которое перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что ограничение вступит в силу с 5 декабря для нефти, с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российского топлива в сам ЕС.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. Кроме того, по словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен.
https://ria.ru/20221129/tseny-1834948631.html
https://ria.ru/20221128/potolok-1834737827.html
https://ria.ru/20221128/neft-1834658223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, европа, сша, g7, евросоюз, brent, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Европа, США, G7, Евросоюз, Brent, Санкции в отношении России
11:10 30.11.2022 (обновлено: 16:58 30.11.2022)
В США предсказали страшные последствия провала потолка цен на нефть
TNI: экономическая война Запада против России может провалиться из-за потолка цен на нефть
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Введение потолка цен на российскую нефть не просто не принесет желаемых Западом результатов, но и обернется для стран "Большой семерки" неподъемными последствиями, считает обозреватель журнала The National Interest
Мэтью Мэй.
По мнению журналиста, идеи установить лимит стоимости топлива из России и превратить G7 в картель покупателей не будут способствовать стабилизации мирового рынка.
"Несмотря на хитрую логику, план "Большой семерки" либо приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, либо окажет минимальное влияние на снижение доходов от продажи российского топлива", — объяснил Мэй.
По мнению автора статьи, страны Европы оказались не в состоянии утвердить конкретный предел цен, а сама идея "потолка" укрепляет принцип экономической многополярности, невыгодный США.
Безболезненные для Запада экономические выпады в сторону Москвы уже закончились, в арсенале Вашингтона и Брюсселя остались лишь меры, причиняющие вред странам "Семерки", пишет Мэй.
"В июле JPMorgan прогнозировал, что, если Россия выполнит свои угрозы прекратить экспорт нефти в страны, участвующие в ценовом ограничении, стоимость топлива марки Brent может увеличиться до 380 долларов за баррель. Если это произойдет, цена экономической кампании Запада против Москвы может стать непосильной для всех", — подытожил автор.
В начале октября Евросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российское топливо, которое перевозится по морю в третьи страны.
Предполагается, что ограничение вступит в силу с 5 декабря для нефти, с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российского топлива в сам ЕС.
Президент России Владимир Путин
не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. Кроме того, по словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен.