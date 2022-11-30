https://ria.ru/20221130/nebenzya-1835418546.html

Небензя прокомментировал инициативу ЕС о создании "трибунала по Украине"

Небензя прокомментировал инициативу ЕС о создании "трибунала по Украине" - РИА Новости, 30.11.2022

Небензя прокомментировал инициативу ЕС о создании "трибунала по Украине"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, выдвинутую главой ЕК Урсулой фон дер... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T21:42

2022-11-30T21:42

2022-11-30T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

урсула фон дер ляйен

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ООН, 30 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, выдвинутую главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, попыткой придать легитимность отъему российских активов.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН."Столько разнообразных инициатив. За всеми не успеваешь уследить. Это пример того, что они называют "международный порядок, основанный на правилах" – они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные", – сказал Небензя журналистам, комментируя заявление главы Еврокомиссии.По его мнению, это "попытка покрыть свое беззаконие" и "прикрыться авторитетом ООН"."Я не знаю, что это за трибунал, и вообще, о чем идет речь. Но они хотят получить "продавленное" решение Генассамблеи, как это было в прошлый раз. (Ранее ГА ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России - больше половины государств-членов отказались поддержать документ: из них 73 воздержались, а 12 не приняли участия в голосовании – ред.)", - подчеркнул российский постпред."Но главное в другом – у Генассамблеи просто нет компетенции для принятия подобных решений. Это прерогатива СБ ООН", - добавил он.Затем же страны Запада, по мнению Небензи, "планируют оставить ООН в покое и заниматься этим (отъемом российских активов – ред.) уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь"."Что они там придумают, предположить невозможно. Несложно догадаться, к чему они ведут. Урсула фон дер Ляйен сегодня сказала, что надо дотянуться до замороженных российских активов. Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно", - добавил постпред.В среду фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".

https://ria.ru/20221130/tribunal-1835379232.html

https://ria.ru/20221121/slutskiy-1833216249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, урсула фон дер ляйен, василий небензя, россия, украина, оон, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон