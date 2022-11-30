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НАТО поможет Киеву с боевыми системами советского образца, заявил Блинкен - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/nato-1835425739.html
НАТО поможет Киеву с боевыми системами советского образца, заявил Блинкен
НАТО поможет Киеву с боевыми системами советского образца, заявил Блинкен - РИА Новости, 30.11.2022
НАТО поможет Киеву с боевыми системами советского образца, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО изучает возможность помощи Киеву с боевыми системами образца советских времен, а также с боеприпасами для них,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:41
2022-11-30T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО изучает возможность помощи Киеву с боевыми системами образца советских времен, а также с боеприпасами для них, в том числе с их производством."Мы изучаем все варианты, чтобы убедиться, что Украина получает то, что ей нужно и что будет эффективным для них. Часть из этого относится к системам советских времен, которые были на их складах десятилетиями, и, например, убедиться в том, что для этих систем есть боеприпасы. В некоторых случаях может потребоваться производство того, что уже не производилось какое-то время", - ответил Блинкен в интервью CNN на вопрос о том, изучает ли НАТО возможность инвестиций в заводы в Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства вооружения образца советских времен.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО
22:41 30.11.2022 (обновлено: 22:42 30.11.2022)
 
НАТО поможет Киеву с боевыми системами советского образца, заявил Блинкен

Блинкен: НАТО изучает возможность помощи Киеву с боевыми системами советского образца

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО изучает возможность помощи Киеву с боевыми системами образца советских времен, а также с боеприпасами для них, в том числе с их производством.
"Мы изучаем все варианты, чтобы убедиться, что Украина получает то, что ей нужно и что будет эффективным для них. Часть из этого относится к системам советских времен, которые были на их складах десятилетиями, и, например, убедиться в том, что для этих систем есть боеприпасы. В некоторых случаях может потребоваться производство того, что уже не производилось какое-то время", - ответил Блинкен в интервью CNN на вопрос о том, изучает ли НАТО возможность инвестиций в заводы в Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства вооружения образца советских времен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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