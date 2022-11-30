https://ria.ru/20221130/nato-1835268135.html

СМИ: НАТО забудет не только украинцев, но и своих граждан

СМИ: НАТО забудет не только украинцев, но и своих граждан - РИА Новости, 30.11.2022

СМИ: НАТО забудет не только украинцев, но и своих граждан

Из-за помощи Украине НАТО испытывает раскол, истощает свой потенциал и "подливает масла в огонь", пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:49

2022-11-30T13:49

2022-11-30T17:11

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за помощи Украине НАТО испытывает раскол, истощает свой потенциал и "подливает масла в огонь", пишет китайская газета Global Times.Он также отметил, что во время двухдневного заседания НАТО в Румынии многие государства заявили о новых траншах и поставках вооружения Киеву."Если альянс под руководством США имеет желание продолжить помогать Украине, то другое дело — иметь возможность помочь", — прокомментировал ситуацию в интервью газете эксперт Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.По его словам, потребление и спрос на энергию и оружие возрастут не только в Киеве, но и во всем мире. Огромные вливания НАТО в Украину в размере более 40 миллиардов долларов значительно пошатнули мировую экономику, считает эксперт.В свою очередь, заместитель директора Института Европы Академии общественных наук КНР Лу Зокуи, заявил, что под давлением инфляции и энергокризиса страны НАТО забудут не только про Украину, но и про своих граждан. Члены альянса считают поражение России своей главной целью, подытожил эксперт.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Кроме того, на фоне спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать Киев оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html

https://ria.ru/20221130/yugoslaviya-1835161607.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/zapad-1835221220.html

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цены на нефть, украина, сша, румыния, нато