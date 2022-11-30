https://ria.ru/20221130/nato-1835268135.html
СМИ: НАТО забудет не только украинцев, но и своих граждан
СМИ: НАТО забудет не только украинцев, но и своих граждан - РИА Новости, 30.11.2022
СМИ: НАТО забудет не только украинцев, но и своих граждан
Из-за помощи Украине НАТО испытывает раскол, истощает свой потенциал и "подливает масла в огонь", пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:49
2022-11-30T13:49
2022-11-30T17:11
цены на нефть
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за помощи Украине НАТО испытывает раскол, истощает свой потенциал и "подливает масла в огонь", пишет китайская газета Global Times.Он также отметил, что во время двухдневного заседания НАТО в Румынии многие государства заявили о новых траншах и поставках вооружения Киеву."Если альянс под руководством США имеет желание продолжить помогать Украине, то другое дело — иметь возможность помочь", — прокомментировал ситуацию в интервью газете эксперт Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.По его словам, потребление и спрос на энергию и оружие возрастут не только в Киеве, но и во всем мире. Огромные вливания НАТО в Украину в размере более 40 миллиардов долларов значительно пошатнули мировую экономику, считает эксперт.В свою очередь, заместитель директора Института Европы Академии общественных наук КНР Лу Зокуи, заявил, что под давлением инфляции и энергокризиса страны НАТО забудут не только про Украину, но и про своих граждан. Члены альянса считают поражение России своей главной целью, подытожил эксперт.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Кроме того, на фоне спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать Киев оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html
https://ria.ru/20221130/yugoslaviya-1835161607.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/zapad-1835221220.html
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цены на нефть, украина, сша, румыния, нато
Цены на нефть, Украина, США, Румыния, НАТО
13:49 30.11.2022 (обновлено: 17:11 30.11.2022)
СМИ: НАТО забудет не только украинцев, но и своих граждан
GT: поддержка Украины НАТО приводит к расколу и истощению альянса
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Из-за помощи Украине НАТО испытывает раскол, истощает свой потенциал и "подливает масла в огонь", пишет китайская газета Global Times
.
"Эксперты заявляют, что политкорректность помощи альянса Украине достигла своего предела, так как возможности стран-членов по оказанию помощи истощаются, а внутренняя раздробленность внутри блока продолжает нарастать", — подчеркнул обозреватель издания Ван Хенгуй.
Он также отметил, что во время двухдневного заседания НАТО в Румынии многие государства заявили о новых траншах и поставках вооружения Киеву.
"Если альянс под руководством США имеет желание продолжить помогать Украине, то другое дело — иметь возможность помочь", — прокомментировал ситуацию в интервью газете эксперт Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По его словам, потребление и спрос на энергию и оружие возрастут не только в Киеве, но и во всем мире. Огромные вливания НАТО в Украину в размере более 40 миллиардов долларов значительно пошатнули мировую экономику, считает эксперт.
В свою очередь, заместитель директора Института Европы Академии общественных наук КНР Лу Зокуи, заявил, что под давлением инфляции и энергокризиса страны НАТО забудут не только про Украину, но и про своих граждан. Члены альянса считают поражение России своей главной целью, подытожил эксперт.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Кроме того, на фоне спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать Киев оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.