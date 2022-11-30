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В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы - РИА Новости, 30.11.2022
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В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы
В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы
Около 70 сообщений о возможном нападении на школу поступило на горячую линию в Москве более чем за год, только один из них оказался реальным, сообщил... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:54
2022-11-30T11:54
москва
происшествия
антон молев
департамент образования г. москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 70 сообщений о возможном нападении на школу поступило на горячую линию в Москве более чем за год, только один из них оказался реальным, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев.По его словам, в октябре 2021 года был введен единый номер, который работает в круглосуточном режиме, в случае выявления угрозы физической расправы и насилия сотрудники школы могут направить сигнал оператору."За с год с лишним работы этой службы... около 70 сигналов прошло, один из них был реальным... Был случай в Центральном округе, выпускник школы действительно заявил о том, что собирается что-то сделать, и успел выйти наряд УВД, который задержал его при попытке проникнуть на территорию школы. Слава богу, не было оружия массового поражения, не было огнестрельного, но был травмат и был нож. Он был задержан, возбуждено уголовное дело", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".В декабре 2021 года 18-летний бывший ученик школы №1297 в Мещанском районе Москвы Арсений Кураев рассказал в соцсетях о планах напасть на нее с оружием. Юношу задержали на подходе к учреждению, при себе у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи, впоследствии его арестовали.
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москва, происшествия, антон молев, департамент образования г. москвы
Москва, Происшествия, Антон Молев, Департамент образования г. Москвы
11:54 30.11.2022
 
В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы

Около 70 сообщений о возможном нападении на школы поступило на горячую линию в Москве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 70 сообщений о возможном нападении на школу поступило на горячую линию в Москве более чем за год, только один из них оказался реальным, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев.
По его словам, в октябре 2021 года был введен единый номер, который работает в круглосуточном режиме, в случае выявления угрозы физической расправы и насилия сотрудники школы могут направить сигнал оператору.
"За с год с лишним работы этой службы... около 70 сигналов прошло, один из них был реальным... Был случай в Центральном округе, выпускник школы действительно заявил о том, что собирается что-то сделать, и успел выйти наряд УВД, который задержал его при попытке проникнуть на территорию школы. Слава богу, не было оружия массового поражения, не было огнестрельного, но был травмат и был нож. Он был задержан, возбуждено уголовное дело", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".
В декабре 2021 года 18-летний бывший ученик школы №1297 в Мещанском районе Москвы Арсений Кураев рассказал в соцсетях о планах напасть на нее с оружием. Юношу задержали на подходе к учреждению, при себе у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи, впоследствии его арестовали.
Чукотка - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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На Чукотке провели эвакуации после анонимных сообщений о минировании
 
МоскваПроисшествияАнтон МолевДепартамент образования г. Москвы
 
 
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