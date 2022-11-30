https://ria.ru/20221130/napadenie-1835221740.html

В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы

В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы - РИА Новости, 30.11.2022

В Москве за год приняли около 70 сообщений о возможном нападении на школы

Около 70 сообщений о возможном нападении на школу поступило на горячую линию в Москве более чем за год, только один из них оказался реальным, сообщил... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:54

2022-11-30T11:54

2022-11-30T11:54

москва

происшествия

антон молев

департамент образования г. москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 70 сообщений о возможном нападении на школу поступило на горячую линию в Москве более чем за год, только один из них оказался реальным, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев.По его словам, в октябре 2021 года был введен единый номер, который работает в круглосуточном режиме, в случае выявления угрозы физической расправы и насилия сотрудники школы могут направить сигнал оператору."За с год с лишним работы этой службы... около 70 сигналов прошло, один из них был реальным... Был случай в Центральном округе, выпускник школы действительно заявил о том, что собирается что-то сделать, и успел выйти наряд УВД, который задержал его при попытке проникнуть на территорию школы. Слава богу, не было оружия массового поражения, не было огнестрельного, но был травмат и был нож. Он был задержан, возбуждено уголовное дело", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".В декабре 2021 года 18-летний бывший ученик школы №1297 в Мещанском районе Москвы Арсений Кураев рассказал в соцсетях о планах напасть на нее с оружием. Юношу задержали на подходе к учреждению, при себе у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи, впоследствии его арестовали.

https://ria.ru/20221128/evakuatsiya-1834699746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, антон молев, департамент образования г. москвы