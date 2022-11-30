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В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса - РИА Новости, 30.11.2022
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В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса
В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса - РИА Новости, 30.11.2022
В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса
Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило муниципальное казенное учреждение "Транспортное... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:06
2022-11-30T02:07
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление".Инцидент произошел вечером во вторник в Заводском районе города."В салоне автобуса маршрута №6 в районе "16-й квартал" пассажир напал на водителя с ножом. Водитель автобуса получил ранения. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале.На видео, опубликованном "Транспортным управлением", запечатлено, как возле припаркованного у края дороги автобуса стоят полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
02:06 30.11.2022 (обновлено: 02:07 30.11.2022)
 
В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса

Во вторник вечером в Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Холодное оружие. Архивное фото
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление".
Инцидент произошел вечером во вторник в Заводском районе города.
"В салоне автобуса маршрута №6 в районе "16-й квартал" пассажир напал на водителя с ножом. Водитель автобуса получил ранения. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На видео, опубликованном "Транспортным управлением", запечатлено, как возле припаркованного у края дороги автобуса стоят полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи.
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