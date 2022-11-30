https://ria.ru/20221130/napadenie-1835158136.html

В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса

В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса - РИА Новости, 30.11.2022

В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса

Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило муниципальное казенное учреждение "Транспортное... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T02:06

2022-11-30T02:06

2022-11-30T02:07

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление".Инцидент произошел вечером во вторник в Заводском районе города."В салоне автобуса маршрута №6 в районе "16-й квартал" пассажир напал на водителя с ножом. Водитель автобуса получил ранения. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале.На видео, опубликованном "Транспортным управлением", запечатлено, как возле припаркованного у края дороги автобуса стоят полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20221129/sintetika-1834915106.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов