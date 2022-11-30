https://ria.ru/20221130/napadenie-1835158136.html
В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса
В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса - РИА Новости, 30.11.2022
В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса
Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило муниципальное казенное учреждение "Транспортное... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:06
2022-11-30T02:06
2022-11-30T02:07
происшествия
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fc1a26bef85f513510fc252a3c74335e.jpg
САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление".Инцидент произошел вечером во вторник в Заводском районе города."В салоне автобуса маршрута №6 в районе "16-й квартал" пассажир напал на водителя с ножом. Водитель автобуса получил ранения. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале.На видео, опубликованном "Транспортным управлением", запечатлено, как возле припаркованного у края дороги автобуса стоят полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20221129/sintetika-1834915106.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_0188c432cd3db354cb37ce52579f709a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов
02:06 30.11.2022 (обновлено: 02:07 30.11.2022)
В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса
Во вторник вечером в Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса