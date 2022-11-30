Рейтинг@Mail.ru
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/nablyudenie-1835423675.html
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами - РИА Новости, 30.11.2022
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами
Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:20
2022-11-30T22:23
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_57a2ecec2834a652d7b0af7f4abf8dae.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими проявлениями - психиатр, в том числе, должен будет взаимодействовать с полицией по вопросам предупреждения совершения пациентами противоправных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.Врач-психиатр при проведении диспансерного наблюдения должен будет взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий, отмечается в документе.Кроме того, необходимость назначения психосоциальной реабилитации также будет назначаться врачом-психиатром, уточняется в приказе.Пациент или его законный представитель должен будет информировать врача-психиатра в случае изменения места жительства и выезда за пределы региона о новом месте жительства и медорганизации.Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221130/paranoyya-1835389155.html
https://ria.ru/20221111/strakh-1830863952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_20:0:1799:1334_1920x0_80_0_0_4fa2fded27784a6bd2010d4147638749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
22:20 30.11.2022 (обновлено: 22:23 30.11.2022)
 
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами

Минздрав изменил порядок диспансерного наблюдения за людьми с психическими расстройствами

© Depositphotos.com / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / volkfiat.gmail.com
На приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими проявлениями - психиатр, в том числе, должен будет взаимодействовать с полицией по вопросам предупреждения совершения пациентами противоправных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.
Паранойя - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 18:55
Что такое паранойя и как она проявляется: причины, симптомы, лечение
Врач-психиатр при проведении диспансерного наблюдения должен будет взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий, отмечается в документе.
Кроме того, необходимость назначения психосоциальной реабилитации также будет назначаться врачом-психиатром, уточняется в приказе.
Пациент или его законный представитель должен будет информировать врача-психиатра в случае изменения места жительства и выезда за пределы региона о новом месте жительства и медорганизации.
Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Паническая атака у женщины - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:28
Паническая атака: в чем проявляется, чем опасна, как лечить
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала