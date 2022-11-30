https://ria.ru/20221130/nablyudenie-1835423675.html
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами - РИА Новости, 30.11.2022
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами
Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:20
2022-11-30T22:20
2022-11-30T22:23
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими проявлениями - психиатр, в том числе, должен будет взаимодействовать с полицией по вопросам предупреждения совершения пациентами противоправных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.Врач-психиатр при проведении диспансерного наблюдения должен будет взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий, отмечается в документе.Кроме того, необходимость назначения психосоциальной реабилитации также будет назначаться врачом-психиатром, уточняется в приказе.Пациент или его законный представитель должен будет информировать врача-психиатра в случае изменения места жительства и выезда за пределы региона о новом месте жительства и медорганизации.Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221130/paranoyya-1835389155.html
https://ria.ru/20221111/strakh-1830863952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
22:20 30.11.2022 (обновлено: 22:23 30.11.2022)
Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами
Минздрав изменил порядок диспансерного наблюдения за людьми с психическими расстройствами
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими проявлениями - психиатр, в том числе, должен будет взаимодействовать с полицией по вопросам предупреждения совершения пациентами противоправных действий, соответствующий приказ
министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.
Врач-психиатр при проведении диспансерного наблюдения должен будет взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий, отмечается в документе.
Кроме того, необходимость назначения психосоциальной реабилитации также будет назначаться врачом-психиатром, уточняется в приказе.
Пациент или его законный представитель должен будет информировать врача-психиатра в случае изменения места жительства и выезда за пределы региона о новом месте жительства и медорганизации.
Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.