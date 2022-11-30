https://ria.ru/20221130/nablyudenie-1835423675.html

Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами

Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами - РИА Новости, 30.11.2022

Минздрав изменил порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами

Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:20

2022-11-30T22:20

2022-11-30T22:23

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_57a2ecec2834a652d7b0af7f4abf8dae.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минздрав России внес изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими проявлениями - психиатр, в том числе, должен будет взаимодействовать с полицией по вопросам предупреждения совершения пациентами противоправных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.Врач-психиатр при проведении диспансерного наблюдения должен будет взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий, отмечается в документе.Кроме того, необходимость назначения психосоциальной реабилитации также будет назначаться врачом-психиатром, уточняется в приказе.Пациент или его законный представитель должен будет информировать врача-психиатра в случае изменения места жительства и выезда за пределы региона о новом месте жительства и медорганизации.Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221130/paranoyya-1835389155.html

https://ria.ru/20221111/strakh-1830863952.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)