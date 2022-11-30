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На Мосбирже сообщили о падении доли доллара и евро в торгах
На Мосбирже сообщили о падении доли доллара и евро в торгах - РИА Новости, 30.11.2022
На Мосбирже сообщили о падении доли доллара и евро в торгах
На Московской бирже резко упала доля доллара и евро в торгах, сообщил в интервью РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T01:14
2022-11-30T01:14
2022-11-30T01:14
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эльвира набиуллина
георгий зиновьев
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московская биржа
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На Московской бирже резко упала доля доллара и евро в торгах, сообщил в интервью РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.По его словам, в начале года на валютную составляющую приходилось около 20 процентов операций, а на рублевую — порядка 80 процентов.Представитель Мосбиржи уточнил, что доля рубля увеличилась до 94 процентов, еще пять процентов приходится на юань.Как подчеркивала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, привычные резервные валюты для многих держателей в России стали токсичными из-за рисков заморозки. В то же время в стране останется возможность свободной конвертации долларов и евро в рубли.Ранее директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев в беседе с РИА Новости обратил внимание на рост расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах, увеличение спроса на китайскую валюту и объема сделок с юанем на бирже. По его мнению, опираться исключительно на доллар США в двусторонней торговле стало небезопасно.
https://ria.ru/20221107/indeks-1829728730.html
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экономика, эльвира набиуллина, георгий зиновьев, россия, азия, китай, московская биржа, общество
Экономика, Эльвира Набиуллина, Георгий Зиновьев, Россия, Азия, Китай, Московская биржа, Общество
На Мосбирже сообщили о падении доли доллара и евро в торгах
Представитель Мосбиржи Титов: доля доллара и евро в торгах упала до уровня ниже процента