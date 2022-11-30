https://ria.ru/20221130/mobilizatsiya-1835260710.html

В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов

В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов - РИА Новости, 30.11.2022

В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов

Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:29

2022-11-30T13:29

2022-11-30T13:29

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики.Ранее в различных пабликах появилась информация о мобилизации и отправке в зону спецоперации Дмитрия Кобелева из Нижнегорского района Крыма - отца двоих подростков-инвалидов."Призывной комиссией по мобилизации граждан в республике Крым было принято решение о возвращении Кобелева Д.В. в республику Крым и отмене решения о его мобилизации", - говорится в сообщении.По данным комиссариата, соответствующее ходатайство направлено в штаб Южного военного округа."В настоящее время вопрос остается открытым", - добавили там.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

частичная мобилизация в россии