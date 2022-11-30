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В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов
В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов - РИА Новости, 30.11.2022
В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов
Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:29
2022-11-30T13:29
2022-11-30T13:29
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики.Ранее в различных пабликах появилась информация о мобилизации и отправке в зону спецоперации Дмитрия Кобелева из Нижнегорского района Крыма - отца двоих подростков-инвалидов."Призывной комиссией по мобилизации граждан в республике Крым было принято решение о возвращении Кобелева Д.В. в республику Крым и отмене решения о его мобилизации", - говорится в сообщении.По данным комиссариата, соответствующее ходатайство направлено в штаб Южного военного округа."В настоящее время вопрос остается открытым", - добавили там.
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частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов
Призывная комиссия отменила решение о мобилизации отца детей-инвалидов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики.
Ранее в различных пабликах появилась информация о мобилизации и отправке в зону спецоперации Дмитрия Кобелева из Нижнегорского района Крыма - отца двоих подростков-инвалидов.
"Призывной комиссией по мобилизации граждан в республике Крым было принято решение о возвращении Кобелева Д.В. в республику Крым и отмене решения о его мобилизации", - говорится в сообщении.
По данным комиссариата, соответствующее ходатайство направлено в штаб Южного военного округа.
"В настоящее время вопрос остается открытым", - добавили там.