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В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/mobilizatsiya-1835260710.html
В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов
В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов - РИА Новости, 30.11.2022
В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов
Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:29
2022-11-30T13:29
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики.Ранее в различных пабликах появилась информация о мобилизации и отправке в зону спецоперации Дмитрия Кобелева из Нижнегорского района Крыма - отца двоих подростков-инвалидов."Призывной комиссией по мобилизации граждан в республике Крым было принято решение о возвращении Кобелева Д.В. в республику Крым и отмене решения о его мобилизации", - говорится в сообщении.По данным комиссариата, соответствующее ходатайство направлено в штаб Южного военного округа."В настоящее время вопрос остается открытым", - добавили там.
РИА Новости
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частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
13:29 30.11.2022
 
В Крыму отменили решение о мобилизации отца детей-инвалидов

Призывная комиссия отменила решение о мобилизации отца детей-инвалидов в Крыму

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Решение о мобилизации отца детей-инвалидов из Крыма отменено, сообщает военный комиссариат республики.
Ранее в различных пабликах появилась информация о мобилизации и отправке в зону спецоперации Дмитрия Кобелева из Нижнегорского района Крыма - отца двоих подростков-инвалидов.
"Призывной комиссией по мобилизации граждан в республике Крым было принято решение о возвращении Кобелева Д.В. в республику Крым и отмене решения о его мобилизации", - говорится в сообщении.
По данным комиссариата, соответствующее ходатайство направлено в штаб Южного военного округа.
"В настоящее время вопрос остается открытым", - добавили там.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в России
 
 
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