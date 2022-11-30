Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза"
"Роскосмос": орбиту МКС подняли на 2,1 километра для подготовки к запуску "Союза МС-23"
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции подняли на 2,1 километра для подготовки к полетам пилотируемого корабля "Союз" в марте, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В среду, 30 ноября 2022 года, орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к весенним запуску пилотируемого корабля "Союз МС-23" и приземлению "Союза МС-22", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что коррекцию провели с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", сейчас пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Двигательная установка включилась в 15.25 мск и проработала более 700 секунд.
"По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 417,6 километра", - уточнили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС было проведено 329 коррекций высоты ее орбиты, 178 из которых - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
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Сейчас на станции работают три российских космонавта Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прибывшие на "Союзе МС-22", а также Анна Кикина, прилетевшая на американском Crew Dragon. Кроме них на МКС находятся американцы Фрэнк Рубио (прибыл на "Союзе"), Джош Кассада и Николь Манн, а также японский астронавт Коити Ваката.
В марте планируется запуск корабля "Союз МС-23", на котором на станцию прилетит экипаж 69-й экспедиции: российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. До него в феврале на МКС прибудет грузовой корабль "Прогресс МС-22". Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, пуски состоятся 16 февраля и 16 марта. Также в марте на "Союзе МС-22" вернутся на Землю Прокопьев, Петелин и Рубио.