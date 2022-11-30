https://ria.ru/20221130/mks-1835326381.html

Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза"

Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза" - РИА Новости, 30.11.2022

Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза"

Орбиту Международной космической станции подняли на 2,1 километра для подготовки к полетам пилотируемого корабля "Союз" в марте, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:05

2022-11-30T16:05

2022-11-30T16:05

наука

космос - риа наука

анна кикина

коити ваката

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции подняли на 2,1 километра для подготовки к полетам пилотируемого корабля "Союз" в марте, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."В среду, 30 ноября 2022 года, орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к весенним запуску пилотируемого корабля "Союз МС-23" и приземлению "Союза МС-22", - говорится в сообщении.Отмечается, что коррекцию провели с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", сейчас пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Двигательная установка включилась в 15.25 мск и проработала более 700 секунд."По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 417,6 километра", - уточнили в госкорпорации.В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС было проведено 329 коррекций высоты ее орбиты, 178 из которых - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Сейчас на станции работают три российских космонавта Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прибывшие на "Союзе МС-22", а также Анна Кикина, прилетевшая на американском Crew Dragon. Кроме них на МКС находятся американцы Фрэнк Рубио (прибыл на "Союзе"), Джош Кассада и Николь Манн, а также японский астронавт Коити Ваката.В марте планируется запуск корабля "Союз МС-23", на котором на станцию прилетит экипаж 69-й экспедиции: российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. До него в феврале на МКС прибудет грузовой корабль "Прогресс МС-22". Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, пуски состоятся 16 февраля и 16 марта. Также в марте на "Союзе МС-22" вернутся на Землю Прокопьев, Петелин и Рубио.

https://ria.ru/20221117/polet-1832315833.html

https://ria.ru/20221115/mks-1831701002.html

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космос - риа наука, анна кикина, коити ваката, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex