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Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза" - РИА Новости, 30.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221130/mks-1835326381.html
Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза"
Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза" - РИА Новости, 30.11.2022
Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза"
Орбиту Международной космической станции подняли на 2,1 километра для подготовки к полетам пилотируемого корабля "Союз" в марте, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:05
2022-11-30T16:05
наука
космос - риа наука
анна кикина
коити ваката
земля
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции подняли на 2,1 километра для подготовки к полетам пилотируемого корабля "Союз" в марте, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."В среду, 30 ноября 2022 года, орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к весенним запуску пилотируемого корабля "Союз МС-23" и приземлению "Союза МС-22", - говорится в сообщении.Отмечается, что коррекцию провели с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", сейчас пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Двигательная установка включилась в 15.25 мск и проработала более 700 секунд."По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 417,6 километра", - уточнили в госкорпорации.В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС было проведено 329 коррекций высоты ее орбиты, 178 из которых - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Сейчас на станции работают три российских космонавта Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прибывшие на "Союзе МС-22", а также Анна Кикина, прилетевшая на американском Crew Dragon. Кроме них на МКС находятся американцы Фрэнк Рубио (прибыл на "Союзе"), Джош Кассада и Николь Манн, а также японский астронавт Коити Ваката.В марте планируется запуск корабля "Союз МС-23", на котором на станцию прилетит экипаж 69-й экспедиции: российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. До него в феврале на МКС прибудет грузовой корабль "Прогресс МС-22". Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, пуски состоятся 16 февраля и 16 марта. Также в марте на "Союзе МС-22" вернутся на Землю Прокопьев, Петелин и Рубио.
https://ria.ru/20221117/polet-1832315833.html
https://ria.ru/20221115/mks-1831701002.html
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космос - риа наука, анна кикина, коити ваката, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Коити Ваката, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
16:05 30.11.2022
 
Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза"

"Роскосмос": орбиту МКС подняли на 2,1 километра для подготовки к запуску "Союза МС-23"

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции подняли на 2,1 километра для подготовки к полетам пилотируемого корабля "Союз" в марте, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В среду, 30 ноября 2022 года, орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к весенним запуску пилотируемого корабля "Союз МС-23" и приземлению "Союза МС-22", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что коррекцию провели с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", сейчас пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Двигательная установка включилась в 15.25 мск и проработала более 700 секунд.
"По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 417,6 километра", - уточнили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС было проведено 329 коррекций высоты ее орбиты, 178 из которых - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
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В марте планируется запуск корабля "Союз МС-23", на котором на станцию прилетит экипаж 69-й экспедиции: российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. До него в феврале на МКС прибудет грузовой корабль "Прогресс МС-22". Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, пуски состоятся 16 февраля и 16 марта. Также в марте на "Союзе МС-22" вернутся на Землю Прокопьев, Петелин и Рубио.
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НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаКоити ВакатаЗемляРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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