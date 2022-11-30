https://ria.ru/20221130/minirovanie-1835228539.html
В Подмосковье во все суды поступили сообщения о минировании
В Подмосковье во все суды поступили сообщения о минировании - РИА Новости, 30.11.2022
В Подмосковье во все суды поступили сообщения о минировании
Все суды на территории Московской области получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:15
2022-11-30T12:15
2022-11-30T12:27
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Все суды на территории Московской области получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступили анонимные сообщения о "минировании" всех судов на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам всех зданий судов.В понедельник аналогичная история была с 35 районными судами Москвы.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
12:15 30.11.2022 (обновлено: 12:27 30.11.2022)
В Подмосковье во все суды поступили сообщения о минировании
В Подмосковье все суды получили сообщения о минировании, проводятся проверки