https://ria.ru/20221130/minirovanie-1835228539.html

В Подмосковье во все суды поступили сообщения о минировании

В Подмосковье во все суды поступили сообщения о минировании - РИА Новости, 30.11.2022

В Подмосковье во все суды поступили сообщения о минировании

Все суды на территории Московской области получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:15

2022-11-30T12:15

2022-11-30T12:27

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Все суды на территории Московской области получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступили анонимные сообщения о "минировании" всех судов на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам всех зданий судов.В понедельник аналогичная история была с 35 районными судами Москвы.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), происшествия