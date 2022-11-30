https://ria.ru/20221130/mediki-1835213333.html
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России - РИА Новости, 30.11.2022
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России
Около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в Донецкой Народной Республике, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:24
2022-11-30T11:24
2022-11-30T11:24
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
виталий хоценко
россия
донецкая народная республика
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829192715_0:116:3075:1846_1920x0_80_0_0_1887e10a746d67d2b6030b8f92578c64.jpg
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в Донецкой Народной Республике, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко."Сегодня в республике работает около 250 медиков-волонтеров из разных уголков большой России", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что в Горловке работают медики из Кузбасса, среди которых реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, невролог и медсестра-анестезист. По его словам, городу очень нужны квалифицированные врачи, поскольку Горловка ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, а линия фронта совсем рядом.Премьер добавил, что пациентов много, а травмы зачастую тяжелые, но медиков из Кузбасса это не пугает. "Вместе с горловскими коллегами они борются за каждого пациента. Искренне благодарю каждого", - написал он.
https://ria.ru/20221130/kurdyumovka-1835210372.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829192715_190:100:2423:1775_1920x0_80_0_0_e3a036c36ccbfbb0577c157e6c509e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Виталий Хоценко, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России
Премьер Хоценко: около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в ДНР