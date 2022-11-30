https://ria.ru/20221130/mediki-1835213333.html

В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России

В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России - РИА Новости, 30.11.2022

В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России

Около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в Донецкой Народной Республике, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:24

2022-11-30T11:24

2022-11-30T11:24

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

виталий хоценко

россия

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в Донецкой Народной Республике, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко."Сегодня в республике работает около 250 медиков-волонтеров из разных уголков большой России", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что в Горловке работают медики из Кузбасса, среди которых реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, невролог и медсестра-анестезист. По его словам, городу очень нужны квалифицированные врачи, поскольку Горловка ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, а линия фронта совсем рядом.Премьер добавил, что пациентов много, а травмы зачастую тяжелые, но медиков из Кузбасса это не пугает. "Вместе с горловскими коллегами они борются за каждого пациента. Искренне благодарю каждого", - написал он.

https://ria.ru/20221130/kurdyumovka-1835210372.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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здоровье - общество, виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, горловка