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В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/mediki-1835213333.html
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России - РИА Новости, 30.11.2022
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России
Около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в Донецкой Народной Республике, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:24
2022-11-30T11:24
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
виталий хоценко
россия
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в Донецкой Народной Республике, сообщил&nbsp;премьер ДНР Виталий Хоценко."Сегодня в республике работает около 250 медиков-волонтеров из разных уголков большой России", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что в Горловке работают медики из Кузбасса, среди которых реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, невролог и медсестра-анестезист. По его словам, городу очень нужны квалифицированные врачи, поскольку Горловка ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, а линия фронта совсем рядом.Премьер добавил, что пациентов много, а травмы зачастую тяжелые, но медиков из Кузбасса это не пугает. "Вместе с горловскими коллегами они борются за каждого пациента. Искренне благодарю каждого", - написал он.
https://ria.ru/20221130/kurdyumovka-1835210372.html
россия
донецкая народная республика
горловка
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здоровье - общество, виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Виталий Хоценко, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка
11:24 30.11.2022
 
В ДНР работают около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России

Премьер Хоценко: около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПередвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе
Передвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Передвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Около 250 медиков-волонтеров из разных регионов России работают в Донецкой Народной Республике, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Сегодня в республике работает около 250 медиков-волонтеров из разных уголков большой России", - написал он в своем Telegram-канале.
Хоценко добавил, что в Горловке работают медики из Кузбасса, среди которых реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, невролог и медсестра-анестезист. По его словам, городу очень нужны квалифицированные врачи, поскольку Горловка ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, а линия фронта совсем рядом.
Премьер добавил, что пациентов много, а травмы зачастую тяжелые, но медиков из Кузбасса это не пугает. "Вместе с горловскими коллегами они борются за каждого пациента. Искренне благодарю каждого", - написал он.
Танк военнослужащих Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВиталий ХоценкоРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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