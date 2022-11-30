https://ria.ru/20221130/m777-1835286859.html

ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777

ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777 - РИА Новости, 30.11.2022

ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777

Российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными, заявили в среду в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:39

2022-11-30T14:39

2022-11-30T14:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

харьковская область

украина

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными, заявили в среду в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.В МО РФ добавили, что в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады украинских военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, харьковская область, украина