https://ria.ru/20221130/m777-1835286859.html
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777 - РИА Новости, 30.11.2022
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777
Российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными, заявили в среду в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:39
2022-11-30T14:39
2022-11-30T14:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными, заявили в среду в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.В МО РФ добавили, что в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Харьковская область, Украина
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777
Минобороны: ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777