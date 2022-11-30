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ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777 - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/m777-1835286859.html
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777 - РИА Новости, 30.11.2022
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777
Российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными, заявили в среду в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:39
2022-11-30T14:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными, заявили в среду в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.В МО РФ добавили, что в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады украинских военных.
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россия
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Харьковская область, Украина
14:39 30.11.2022
 
ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777

Минобороны: ВС России поразили на Украине взвод американских артиллерийских систем М777

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота РСЗО "Град"
Работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными, заявили в среду в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В МО РФ добавили, что в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияХарьковская областьУкраина
 
 
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