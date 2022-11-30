https://ria.ru/20221130/likvidatsiya-1835426566.html
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии
Американские военные подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Курейши,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:52
2022-11-30T22:52
2022-11-30T23:00
война в сирии
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Американские военные подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Курейши, отметив, что операция была проведена силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия"."Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала очередным ударом по ИГ*. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией", - говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220303/afganistan-1776178985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, министерство обороны сша, исламское государство, вооруженные силы сша
Война в Сирии, В мире, Сирия, Министерство обороны США, Исламское государство, Вооруженные силы США
22:52 30.11.2022 (обновлено: 23:00 30.11.2022)
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ в Сирии силами "Сирийской свободной армии"