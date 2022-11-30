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Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
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Война в Сирии
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Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии
Американские военные подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Курейши,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:52
2022-11-30T23:00
война в сирии
в мире
сирия
министерство обороны сша
исламское государство
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Американские военные подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Курейши, отметив, что операция была проведена силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия"."Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала очередным ударом по ИГ*. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией", - говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, сирия, министерство обороны сша, исламское государство, вооруженные силы сша
Война в Сирии, В мире, Сирия, Министерство обороны США, Исламское государство, Вооруженные силы США
22:52 30.11.2022 (обновлено: 23:00 30.11.2022)
 
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии

Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ в Сирии силами "Сирийской свободной армии"

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Американские военные подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Курейши, отметив, что операция была проведена силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия".
"Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала очередным ударом по ИГ*. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией", - говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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