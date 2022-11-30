https://ria.ru/20221130/likvidatsiya-1835426566.html

Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии

Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022

Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии

Американские военные подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Курейши,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:52

2022-11-30T22:52

2022-11-30T23:00

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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Американские военные подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Курейши, отметив, что операция была проведена силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия"."Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала очередным ударом по ИГ*. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией", - говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220303/afganistan-1776178985.html

сирия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, министерство обороны сша, исламское государство, вооруженные силы сша