https://ria.ru/20221130/kulturnyy_gid-1835273199.html

ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова

ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова - РИА Новости, 30.11.2022

ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова

ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:05

2022-11-30T14:05

2022-11-30T14:05

втб

константин мельников

новости компаний - экономика

культура

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает пресс-служба банка.Экскурсию по выставке "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF" провела директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.Очередной выпуск гида рассказывает об основных архитектурных приемах Мельникова, о том, какие проекты прославили архитектора во всем мире и какое отношение он имеет к созданию мавзолея Ленина."В фокусе внимания "Культурного гида" гениальный архитектор, опередивший свое время. Выставка, посвященная ему, – это первое полномасштабное исследование жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда. Образовательный видеогид – одна из эффективных форм расширения доступа аудитории к наследию Мельникова, как с точки зрения географии, так и времени, ведь видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube, даже когда временная экспозиция завершит свою работу", - сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.По словам Лихачевой, для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов.На выставке представлено более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Кропотливая исследовательская работа, предшествовавшая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. ВТБ выступает генеральным спонсором выставки.

https://ria.ru/20221005/melnikov-1821787302.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, константин мельников, новости компаний - экономика, культура