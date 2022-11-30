Рейтинг@Mail.ru
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/kulturnyy_gid-1835273199.html
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова - РИА Новости, 30.11.2022
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:05
2022-11-30T14:05
втб
константин мельников
новости компаний - экономика
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821785696_0:12:2951:1672_1920x0_80_0_0_7d7493befcd5b1ed12edc15b350159a6.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает пресс-служба банка.Экскурсию по выставке "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF" провела директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.Очередной выпуск гида рассказывает об основных архитектурных приемах Мельникова, о том, какие проекты прославили архитектора во всем мире и какое отношение он имеет к созданию мавзолея Ленина."В фокусе внимания "Культурного гида" гениальный архитектор, опередивший свое время. Выставка, посвященная ему, – это первое полномасштабное исследование жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда. Образовательный видеогид – одна из эффективных форм расширения доступа аудитории к наследию Мельникова, как с точки зрения географии, так и времени, ведь видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube, даже когда временная экспозиция завершит свою работу", - сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.По словам Лихачевой, для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов.На выставке представлено более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Кропотливая исследовательская работа, предшествовавшая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. ВТБ выступает генеральным спонсором выставки.
https://ria.ru/20221005/melnikov-1821787302.html
https://ria.ru/20221006/sponsor-1822017082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821785696_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_da798e8288b731fa77d0bbd6ce2ee0af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, константин мельников, новости компаний - экономика, культура
ВТБ, Константин Мельников, Новости компаний - Экономика, Культура
14:05 30.11.2022
 

ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМакет павильона СССР на Международной выставке в Париже в 1925 году, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"
Макет павильона СССР на Международной выставке в Париже в 1925 году, представленный на выставке Мельников/Melnikoff - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Макет павильона СССР на Международной выставке в Париже в 1925 году, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает пресс-служба банка.
Экскурсию по выставке "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF" провела директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.
Очередной выпуск гида рассказывает об основных архитектурных приемах Мельникова, о том, какие проекты прославили архитектора во всем мире и какое отношение он имеет к созданию мавзолея Ленина.
"В фокусе внимания "Культурного гида" гениальный архитектор, опередивший свое время. Выставка, посвященная ему, – это первое полномасштабное исследование жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда. Образовательный видеогид – одна из эффективных форм расширения доступа аудитории к наследию Мельникова, как с точки зрения географии, так и времени, ведь видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube, даже когда временная экспозиция завершит свою работу", - сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.
Девушка у макета здания Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, представленный на выставке Мельников/Melnikoff - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 19:00Культура
В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова
По словам Лихачевой, для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов.
"Эта работа будет продолжена – мы ставим перед собой цель опубликовать все наследие Константина Мельникова, сделать его максимально доступным для исследователей и широкой публики, добиться, чтобы его имя заняло достойное место в мировой архитектуре", - добавила она.
На выставке представлено более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Кропотливая исследовательская работа, предшествовавшая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. ВТБ выступает генеральным спонсором выставки.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 16:43
ВТБ выступил генспонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF"
 
ВТБКонстантин МельниковНовости компаний - ЭкономикаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала