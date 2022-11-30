https://ria.ru/20221130/kulturnyy_gid-1835273199.html
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова - РИА Новости, 30.11.2022
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Мельникова
ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:05
2022-11-30T14:05
2022-11-30T14:05
втб
константин мельников
новости компаний - экономика
культура
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает пресс-служба банка.Экскурсию по выставке "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF" провела директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.Очередной выпуск гида рассказывает об основных архитектурных приемах Мельникова, о том, какие проекты прославили архитектора во всем мире и какое отношение он имеет к созданию мавзолея Ленина."В фокусе внимания "Культурного гида" гениальный архитектор, опередивший свое время. Выставка, посвященная ему, – это первое полномасштабное исследование жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда. Образовательный видеогид – одна из эффективных форм расширения доступа аудитории к наследию Мельникова, как с точки зрения географии, так и времени, ведь видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube, даже когда временная экспозиция завершит свою работу", - сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.По словам Лихачевой, для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов.На выставке представлено более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Кропотливая исследовательская работа, предшествовавшая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. ВТБ выступает генеральным спонсором выставки.
https://ria.ru/20221005/melnikov-1821787302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, константин мельников, новости компаний - экономика, культура
ВТБ, Константин Мельников, Новости компаний - Экономика, Культура
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке архитектора Константина Мельникова. Новая серия просветительского проекта вышла на канале банка в RuTube, сообщает пресс-служба банка.
Экскурсию по выставке "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF" провела директор Государственного музея архитектуры
имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.
Очередной выпуск гида рассказывает об основных архитектурных приемах Мельникова, о том, какие проекты прославили архитектора во всем мире и какое отношение он имеет к созданию мавзолея Ленина.
"В фокусе внимания "Культурного гида" гениальный архитектор, опередивший свое время. Выставка, посвященная ему, – это первое полномасштабное исследование жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда. Образовательный видеогид – одна из эффективных форм расширения доступа аудитории к наследию Мельникова, как с точки зрения географии, так и времени, ведь видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube
, даже когда временная экспозиция завершит свою работу", - сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.
По словам Лихачевой, для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов.
"Эта работа будет продолжена – мы ставим перед собой цель опубликовать все наследие Константина Мельникова, сделать его максимально доступным для исследователей и широкой публики, добиться, чтобы его имя заняло достойное место в мировой архитектуре", - добавила она.
На выставке представлено более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Кропотливая исследовательская работа, предшествовавшая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. ВТБ выступает генеральным спонсором выставки.