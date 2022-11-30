https://ria.ru/20221130/kulikovo_pole-1835803366.html
VR-квест на Куликовом поле теперь доступен на трех языках
VR-квест на Куликовом поле теперь доступен на трех языках - РИА Новости, 02.12.2022
VR-квест на Куликовом поле теперь доступен на трех языках
Квест в формате виртуальной реальности "VR-археология: тайны Куликова поля" об одном из ключевых событий в становлении русской государственности запущен на трех РИА Новости, 02.12.2022
2022-11-30T09:00
2022-11-30T09:00
2022-12-02T11:17
общество
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
куликово поле (заповедник)
россия
москва
тула
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Квест в формате виртуальной реальности "VR-археология: тайны Куликова поля" об одном из ключевых событий в становлении русской государственности запущен на трех языках. Русская история становится доступна всему миру на онлайн-платформе "Steam".Совместный проект РИА Новости и Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Министерства культуры РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения.Презентация проекта прошла начале ноября в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.Интерактивный VR-квест позволит примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь отправится в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, в том числе, реликвии Куликовской битвы. Используя реальные методики и инструменты, игрок сможет изучить и отреставрировать найденные артефакты. А после – создать реконструкции вооружения и амуниции, чтобы лично опробовать их в деле.Например, пользователь может создать реконструкцию боевого лука и протестировать его на стрельбище, подобрать наиболее эффективный тип наконечника против разных типов брони.Главная цель VR-квеста – привлечение молодежи к изучению истории родной страны. Проект призван развеять мифы о современной археологии и показать, чем и как занимаются современные ученые. При этом игроки становятся непосредственными участниками событий и буквально погружаются в мир истории.Теперь интерактивный квест доступен на онлайн-платформе "Steam" на трех языках: русском, английском и китайском. Игроки из разных стран смогут познакомиться с русской историей и культурой в формате VR.Квест "Тайны Куликова поля" до конца 2022 года станет доступен посетителям в Пространстве "Археология" в представительстве Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале в Туле. А в 2023 году – и на передвижных выставках музея.
https://ria.ru/20221108/vr-mashina-1829951073.html
https://sn.ria.ru/20221108/kulikovogo_pole-1829932270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, куликово поле (заповедник), россия, москва, тула, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Общество, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Куликово поле (заповедник), Россия, Москва, Тула, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Квест в формате виртуальной реальности "VR-археология: тайны Куликова поля" об одном из ключевых событий в становлении русской государственности запущен на трех языках. Русская история становится доступна всему миру на онлайн-платформе "Steam".
Совместный проект РИА Новости и Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Министерства культуры РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения.
Презентация проекта прошла начале ноября в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Интерактивный VR-квест позволит примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь отправится в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, в том числе, реликвии Куликовской битвы. Используя реальные методики и инструменты, игрок сможет изучить и отреставрировать найденные артефакты. А после – создать реконструкции вооружения и амуниции, чтобы лично опробовать их в деле.
Например, пользователь может создать реконструкцию боевого лука и протестировать его на стрельбище, подобрать наиболее эффективный тип наконечника против разных типов брони.
“Возможности проекта позволяют игроку перенестись во времени и почувствовать себя в центре исторических событий. Участник сможет оценить вес экипировки рыцаря, поймет, как выбирала тактику конница, узнает, каким был средневековый "мультитул" стрельца”,– рассказал сценарист "VR-археология: тайны Куликова поля" Артем Буфтяк
Главная цель VR-квеста – привлечение молодежи к изучению истории родной страны. Проект призван развеять мифы о современной археологии и показать, чем и как занимаются современные ученые. При этом игроки становятся непосредственными участниками событий и буквально погружаются в мир истории.
Теперь интерактивный квест доступен
на онлайн-платформе "Steam" на трех языках: русском, английском и китайском. Игроки из разных стран смогут познакомиться с русской историей и культурой в формате VR.
Квест "Тайны Куликова поля" до конца 2022 года станет доступен посетителям в Пространстве "Археология" в представительстве Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале в Туле. А в 2023 году – и на передвижных выставках музея.