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На Кубани построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов - РИА Новости, 30.11.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221130/kuban-1835375505.html
На Кубани построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов
На Кубани построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов - РИА Новости, 30.11.2022
На Кубани построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов
На Кубани за последние четыре года построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов, сообщила администрация Краснодарского края. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:04
2022-11-30T18:16
краснодарский край
жкх
вениамин кондратьев
краснодарский край
геленджик
россия
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. На Кубани за последние четыре года построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов, сообщила администрация Краснодарского края.Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева."Четыре года назад мы приступили к масштабной реконструкции Таманского, Ейского и Троицкого магистральных водоводов. Если раньше латали только ветхие участки, то теперь практически заново построили 70 километров сетей. Завершить реконструкции планируем до конца 2024 года", - приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что за это время из краевого бюджета на работы было выделено 5,3 миллиарда рублей."Мы должны выполнить все работы в обещанные сроки и закрыть проблему дефицита воды в тех городах, где она сейчас существует", – уточнил губернатор. Он пояснил, что с развитием курортных территорий продолжает расти и число отдыхающих, которых ежегодно принимает Кубань. Все это повышает нагрузку на сети водоснабжения. В связи с этим глава края поручил министру ТЭК и ЖКХ края Андрею Прошунину подготовить предложения о расширении магистральной инфраструктуры на ближайшую перспективу.По данным краевых властей, магистральные водоводы строят с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, все работы проводят поэтапно. С помощью заемных средств также проектируют водопровод в Геленджике – на его строительство регион привлек 6,5 миллиарда рублей. Объект планируется сдать в 2025 году.Кроме того, по поручению президента России до конца 2025 года на Кубани должны завершить реконструкцию 17 очистных сооружений на черноморском побережье. На эти цели региону предоставили льготный бюджетный кредит на сумму почти 66 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221125/novorossiysk-1834197767.html
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жкх, вениамин кондратьев, краснодарский край, геленджик, россия
Краснодарский край, ЖКХ, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Геленджик, Россия
18:04 30.11.2022 (обновлено: 18:16 30.11.2022)
 

На Кубани построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов

© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. На Кубани за последние четыре года построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов, сообщила администрация Краснодарского края.
Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева.
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"Четыре года назад мы приступили к масштабной реконструкции Таманского, Ейского и Троицкого магистральных водоводов. Если раньше латали только ветхие участки, то теперь практически заново построили 70 километров сетей. Завершить реконструкции планируем до конца 2024 года", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Уточняется, что за это время из краевого бюджета на работы было выделено 5,3 миллиарда рублей.
"Мы должны выполнить все работы в обещанные сроки и закрыть проблему дефицита воды в тех городах, где она сейчас существует", – уточнил губернатор. Он пояснил, что с развитием курортных территорий продолжает расти и число отдыхающих, которых ежегодно принимает Кубань. Все это повышает нагрузку на сети водоснабжения. В связи с этим глава края поручил министру ТЭК и ЖКХ края Андрею Прошунину подготовить предложения о расширении магистральной инфраструктуры на ближайшую перспективу.
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По данным краевых властей, магистральные водоводы строят с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, все работы проводят поэтапно. С помощью заемных средств также проектируют водопровод в Геленджике – на его строительство регион привлек 6,5 миллиарда рублей. Объект планируется сдать в 2025 году.
Кроме того, по поручению президента России до конца 2025 года на Кубани должны завершить реконструкцию 17 очистных сооружений на черноморском побережье. На эти цели региону предоставили льготный бюджетный кредит на сумму почти 66 миллиардов рублей.
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