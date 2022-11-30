https://ria.ru/20221130/kosmos-1835194775.html

В России разработали новую технологию уборки космического мусора

В России разработали новую технологию уборки космического мусора - РИА Новости, 30.11.2022

В России разработали новую технологию уборки космического мусора

Ученые Самарского университета разработали технологию для осуществления миссии по эффективной и безопасной уборке мусора с орбиты с помощью космического... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:30

2022-11-30T10:30

2022-11-30T10:30

космос - риа наука

земля

самарский университет

россия

технологии

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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали технологию для осуществления миссии по эффективной и безопасной уборке мусора с орбиты с помощью космического аппарата-уборщика, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского университета им. Королева разработали технологию для осуществления миссии по эффективной и безопасной уборке космического мусора с орбиты", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, технология представляет собой улучшенную методику очистки орбиты с использованием плазменного факела - ионного потока, создаваемого электрическим двигателем космического аппарата-уборщика. При таком способе уборки плазменная "метла" космического "дворника" потоком ионов сметает космический мусор в нужном направлении, отправляя его в атмосферу Земли для последующего сгорания в плотных слоях или перемещая на специальную орбиту захоронения - орбитальный мусорный полигон, уточнили в вузе. ​Технология описана в книге "Динамика пространственного движения и управление космическим мусором при транспортировке ионным потоком", опубликованной в ноябре в издательстве Elsevier - одном из четырех крупнейших научных издательских домов мира. Авторы монографии – профессор, заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов и доцент кафедры теоретической механики Института ракетно-космической техники вуза Александр Ледков."Уборка старых нефункционирующих спутников или отработавших ракетных ступеней, которые остались на орбите после вывода полезной нагрузки, является многогранной и сложной научно-технической задачей. Для ее решения в мире предложено уже немало схем и способов, в том числе и с использованием ионных потоков, но миссий по уборке космического мусора пока не проводилось. В нашей монографии подробно представлен способ бесконтактной уборки мусора на орбите с помощью автоматического космического аппарата-уборщика, оснащенного ионными двигателями, такие двигатели широко используются в современной космонавтике. Аппарат-уборщик, приблизившись к выбранному мусорному объекту на расстояние около десяти метров, направит на него ионную струю двигателя, так называемый плазменный факел. Сталкиваясь с поверхностью космического мусора, частицы ионной струи генерируют силу, которая и будет использоваться для перемещения мусора в нужном направлении", - цитирует Ледкова пресс-служба.Как отметил ученый, большинство разработанных в мире методов уборки космического мусора предполагают непосредственный контакт - стыковку или захват транспортируемого объекта гарпуном, сетью, тросом или роботизированным манипулятором. Однако все эти способы достаточно сложны и опасны, они могут привести к аварийному столкновению и появлению большого количества мелкого космического мусора. Бесконтактный метод более безопасен: аппарат-уборщик не вступает в прямой механический контакт с мусором, что снижает вероятность их столкновения. Кроме того, таким способом можно транспортировать быстро вращающиеся объекты, которые очень сложно захватить роботизированным манипулятором или космической сетью.​ ​ ​ ​ ​

https://ria.ru/20221128/apparat-1834891594.html

https://ria.ru/20221130/ultraflesh-1835099370.html

https://ria.ru/20221122/kosmos-1833267027.html

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космос - риа наука, земля, самарский университет, россия, технологии