https://ria.ru/20221130/koronavirus-1835209316.html
В Москве за сутки госпитализировали 210 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 210 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 210 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1405 случаев COVID, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:08
2022-11-30T11:08
2022-11-30T11:08
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1405 случаев COVID, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1405, госпитализированы 210 человек, выздоровели 1079 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 256 813 случаев коронавируса, выздоровели 3 064 219 человек, умерли 46 987 человек.
https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 210 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1405 случаев COVID-19