https://ria.ru/20221130/koronavirus-1835207311.html

В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19

Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:03

2022-11-30T11:03

2022-11-30T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 341 человек, на 10,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах."Выздоровело за сутки 5 557 человек, или на 5,2% меньше в сравнении с 29 ноября 2022 года. Выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия