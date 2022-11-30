https://ria.ru/20221130/koronavirus-1835207311.html
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:03
2022-11-30T11:03
2022-11-30T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 341 человек, на 10,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах."Выздоровело за сутки 5 557 человек, или на 5,2% меньше в сравнении с 29 ноября 2022 года. Выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 6088 новых случаев заражения коронавирусом