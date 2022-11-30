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В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221130/koronavirus-1835207311.html
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19
Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:03
2022-11-30T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 341 человек, на 10,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах."Выздоровело за сутки 5 557 человек, или на 5,2% меньше в сравнении с 29 ноября 2022 года. Выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
11:03 30.11.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1341 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 6088 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 341 человек, на 10,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах.
"Выздоровело за сутки 5 557 человек, или на 5,2% меньше в сравнении с 29 ноября 2022 года. Выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 11:48Распространение коронавируса
В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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