https://ria.ru/20221130/konflikt-1835190989.html

СМИ: в Европе считают, что США получают выгоду от конфликта на Украине

СМИ: в Европе считают, что США получают выгоду от конфликта на Украине - РИА Новости, 30.11.2022

СМИ: в Европе считают, что США получают выгоду от конфликта на Украине

В Европе обвиняют США в нынешних проблемах континента, считая, что они воспользовались конфликтом на Украине ради собственной выгоды, сообщает европейское... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:18

2022-11-30T10:18

2022-11-30T10:18

в мире

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_0:0:2532:1424_1920x0_80_0_0_0134f65161aee285e2dcbb626a33432a.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Европе обвиняют США в нынешних проблемах континента, считая, что они воспользовались конфликтом на Украине ради собственной выгоды, сообщает европейское издание Politico.Как пишет издание, для европейских политических элит давно уже стало излюбленной отвлекающей тактикой "указывать на противоположную сторону Атлантики", когда дела на континенте начинают становиться "рискованными". Отмечается, что будь то конфликт на Украине, стихийные бедствия, или упадок французского языка как лингва-франка, - "Америка неизбежно является виновницей"."В последней части этой утомительной традиции европейские чиновники пытаются обвинить жадных американцев в нынешней депрессии континента, вменяя им то, что они поставили могучий доллар превыше всего, опустившись так низко, что даже воспользовались войной на Украине", - пишет издание.Однако при этом издание обращает внимание, что США экспортируют менее 10% своего природного газа. Отмечается, что хотя европейцы и "расстроены", что их цены на газ выше, чем в США, "никто не говорил им, чтобы они становились зависимыми" от российского газа или отключали АЭС. Издание продолжает, что обвинение в предполагаемой спекуляции оружием "не менее беспочвенно", потому что большая часть оборудования была передана США Украине "в дар".Также издание указывает, что европейские оборонные подрядчики не получают такой же выгоды, как американские, от замены запасов и более высокого спроса на оружие среди союзников по НАТО во многом потому, что Европа "недостаточно инвестировала" в свою оборонную промышленность.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221130/ssha-1835173158.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834951604.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша, нато