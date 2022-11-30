https://ria.ru/20221130/kompensatsii-1835388061.html

Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений

Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений - РИА Новости, 30.11.2022

Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений

Власти Кубани с 9 декабря увеличат размер компенсации за газификацию домовладений до 100 тысяч, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:48

2022-11-30T18:48

2022-11-30T18:48

краснодарский край

жилье

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg

КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Власти Кубани с 9 декабря увеличат размер компенсации за газификацию домовладений до 100 тысяч, сообщает администрация Краснодарского края.Кроме того, планируется расширить перечень льготных категорий – теперь получить эту меру поддержки могут мобилизованные, контрактники и добровольцы спецоперации, а также члены их семей.Уточняется, что изменения в краевой закон внесли депутаты Заксобрания по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в соответствии с поручением президента РФ."Теперь размер компенсации составляет не более 100 тысяч рублей. Подать заявление с 9 декабря могут жители, газифицировавшие домовладение после 17 сентября 2021 года. Те, кто уже получил выплату в размере 75 тысяч рублей до внесения изменений в закон Краснодарского края, в случае подтверждения расходов в большем объеме смогут получить оставшуюся часть денег, но не более 100 тысяч рублей в сумме", - говорится в сообщении.Как пояснили краевые власти, жителям региона компенсируют расходы в пределах границ участка. Например, затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.Для получения выплаты кубанцы могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

https://ria.ru/20221130/kuban-1835375505.html

https://ria.ru/20221130/kondratev-1835208276.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия