https://ria.ru/20221130/kompensatsii-1835388061.html
Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений
Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений - РИА Новости, 30.11.2022
Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений
Власти Кубани с 9 декабря увеличат размер компенсации за газификацию домовладений до 100 тысяч, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:48
2022-11-30T18:48
2022-11-30T18:48
краснодарский край
жилье
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Власти Кубани с 9 декабря увеличат размер компенсации за газификацию домовладений до 100 тысяч, сообщает администрация Краснодарского края.Кроме того, планируется расширить перечень льготных категорий – теперь получить эту меру поддержки могут мобилизованные, контрактники и добровольцы спецоперации, а также члены их семей.Уточняется, что изменения в краевой закон внесли депутаты Заксобрания по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в соответствии с поручением президента РФ."Теперь размер компенсации составляет не более 100 тысяч рублей. Подать заявление с 9 декабря могут жители, газифицировавшие домовладение после 17 сентября 2021 года. Те, кто уже получил выплату в размере 75 тысяч рублей до внесения изменений в закон Краснодарского края, в случае подтверждения расходов в большем объеме смогут получить оставшуюся часть денег, но не более 100 тысяч рублей в сумме", - говорится в сообщении.Как пояснили краевые власти, жителям региона компенсируют расходы в пределах границ участка. Например, затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.Для получения выплаты кубанцы могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
https://ria.ru/20221130/kuban-1835375505.html
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жилье, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Жилье, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений
Власти Кубани увеличат размер компенсации за газификацию домовладений с 9 декабря
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Власти Кубани с 9 декабря увеличат размер компенсации за газификацию домовладений до 100 тысяч, сообщает администрация Краснодарского края.
Кроме того, планируется расширить перечень льготных категорий – теперь получить эту меру поддержки могут мобилизованные, контрактники и добровольцы спецоперации, а также члены их семей.
Уточняется, что изменения в краевой закон внесли депутаты Заксобрания по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева
в соответствии с поручением президента РФ
.
"Теперь размер компенсации составляет не более 100 тысяч рублей. Подать заявление с 9 декабря могут жители, газифицировавшие домовладение после 17 сентября 2021 года. Те, кто уже получил выплату в размере 75 тысяч рублей до внесения изменений в закон Краснодарского края, в случае подтверждения расходов в большем объеме смогут получить оставшуюся часть денег, но не более 100 тысяч рублей в сумме", - говорится в сообщении.
Как пояснили краевые власти, жителям региона компенсируют расходы в пределах границ участка. Например, затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.
Для получения выплаты кубанцы могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.