https://ria.ru/20221130/kolodez-1835322924.html

Путин и Гладков открыли белгородскую зону отдыха "Теплый Колодезь"

Путин и Гладков открыли белгородскую зону отдыха "Теплый Колодезь" - РИА Новости, 30.11.2022

Путин и Гладков открыли белгородскую зону отдыха "Теплый Колодезь"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС открыли новую рекреационную зону "Тёплый Колодезь –... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:55

2022-11-30T15:55

2022-11-30T16:09

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg

БЕЛГОРОД, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС открыли новую рекреационную зону "Тёплый Колодезь – зелёная долина Губкина", идея которой стала лучшей на федеральном конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Белгородской области и глава администрации Губкинского округа Михаил Лобазнов, находясь в Губкине, в режиме видео-конференц-связи приняли участие в совещании президента РФ по открытию ряда социальных объектов в разных российских регионах. В их числе и новая рекреационная зона "Тёплый Колодезь – зелёная долина Губкина"."Проект по ревитализации поймы и созданию прибрежной рекреационной зоны малой реки Тёплый Колодезь в Губкине Белгородской области стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" по итогам 2022 года", - говорится в сообщении.Общая площадь благоустраиваемой территории – 6,45 гектара. Проект стал логическим продолжением ранее реализованных проектов в Старом парке и на набережной городского пруда. Стоимость выполненных работ - 218,5 миллиона рублей, в том числе 102,5 миллиона - за счёт федерального бюджета."Ещё полгода назад на этой территории был заросший ручей, а уже сегодня мы видим, какие существенные изменения здесь произошли. Благодаря федеральному гранту был расчищен сам ручей, мы создали речные балконы, яркую событийную площадку с амфитеатром, сценой и кафе", - сказал Лобазнов. Он уточнил, что для дальнейшего развития этой зоны отдыха власти региона дополнительно выделили 80 миллионов рублей."Мы давно развиваем тему обустройства малых городов, дворов и общественных пространств. Здесь очень важно привлекать людей, которые живут на определенных территориях, чтобы они сами ставили задачу перед властью. Надеюсь, что в дальнейшем у вас всё так и будет", – подчеркнул президент РФ.Гладков в свою очередь поблагодарил президента и федеральный центр за поддержку и пообещал в дальнейшем помогать в развитии проекта. Губернатор выразил признательность таким компаниям, как "Металлоинвест" и "Комбинат КМАруда", которые вложили свои средства в развитие этой территории: в общей сложности более 130 миллионов рублей."Несмотря на сложные времена, взаимоподдержка и единство есть в Белгородской области. Мы как жили, так и продолжаем жить единой семьёй. По всем реализуемым проектам очень оперативно находим понимание и решение", - добавил Гладков.Проект "Тёплый Колодезь – зелёная долина Губкина" был создан при участии градообразующих предприятий, администрации Губкина, дизайнерами, архитекторами и федеральными экспертами. В разработке концепции участвовали и сами жители. Работы начались весной текущего года.

https://ria.ru/20221130/dorogi-1835187170.html

https://ria.ru/20221124/belgorod-1834029026.html

https://ria.ru/20221118/tomograf-1832428363.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, вячеслав гладков, россия, владимир путин