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К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки - РИА Новости, 30.11.2022
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К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки
К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки - РИА Новости, 30.11.2022
К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки
Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:46
2022-11-30T14:50
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле легковой автомашины на первом выходе со станции метро "Молодежная" на улицу Ярцевская найдена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что место опасной находки огорожено, вызваны кинологи.
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Екатерина Зайцева
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
14:46 30.11.2022 (обновлено: 14:50 30.11.2022)
 
К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки

К станции метро "Молодежная" на западе Москвы вызвали кинологов из-за бесхозной сумки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСлужебная собака Кинологического центра УВД на Московском метрополитене.
Служебная собака Кинологического центра УВД на Московском метрополитене. - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Служебная собака Кинологического центра УВД на Московском метрополитене.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле легковой автомашины на первом выходе со станции метро "Молодежная" на улицу Ярцевская найдена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что место опасной находки огорожено, вызваны кинологи.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 10:52
В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку
 
МоскваПроисшествия
 
 
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