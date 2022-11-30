https://ria.ru/20221130/kinologi-1835290840.html

К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки

К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки - РИА Новости, 30.11.2022

К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки

Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:46

2022-11-30T14:46

2022-11-30T14:50

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле легковой автомашины на первом выходе со станции метро "Молодежная" на улицу Ярцевская найдена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что место опасной находки огорожено, вызваны кинологи.

https://ria.ru/20221128/moskva-1834687164.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия