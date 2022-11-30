https://ria.ru/20221130/kinologi-1835290840.html
К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки
К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки - РИА Новости, 30.11.2022
К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки
Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:46
2022-11-30T14:46
2022-11-30T14:50
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле легковой автомашины на первом выходе со станции метро "Молодежная" на улицу Ярцевская найдена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что место опасной находки огорожено, вызваны кинологи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
14:46 30.11.2022 (обновлено: 14:50 30.11.2022)
К станции метро "Молодежная" вызвали кинологов из-за бесхозной сумки
К станции метро "Молодежная" на западе Москвы вызвали кинологов из-за бесхозной сумки
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена возле легкового автомобиля на выходе из метро "Молодежная" на западе Москвы, на место опасной находки вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле легковой автомашины на первом выходе со станции метро "Молодежная" на улицу Ярцевская найдена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что место опасной находки огорожено, вызваны кинологи.