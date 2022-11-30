Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде
© Фото : кинофестиваль "Свидание с Россией"Участники туристического кинофестиваля "Свидание с Россией" в Вологде
ВОЛОГДА, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль туристических фильмов и телевизионных программ о народных традициях и путешествиях по стране "Свидание с Россией" стартовал в среду в Вологде и продлится до 4 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.
Фестиваль проводится в шестой раз, в этом году его в программе нашли отражение 165-летие со дня рождения Константина Циолковского, 90-летие писателя Василия Белова, а также 85-летие Вологодской области, отмечает пресс-служба.
"Вологодская область стала уже постоянным партнером и местом проведения этого масштабного фестиваля, который совмещает в себе две важных составляющих – кино и туризм. Если говорить проще, он делает из зрителей будущих туристов, а из туристов – благодарных зрителей. Все мы любим хорошее кино, все мы любим путешествия – и "Свидание с Россией" дарит возможность совместить эти два наши глобальных увлечения", – цитирует пресс-служба начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского.
В программе фестиваля - 48 конкурсных работ из России, Индии, Бразилии, Македонии, внеконкурсные документальные фильмы и телевизионные передачи. Специально к 85-летию Вологодской области в программу включены фильм "Витиеватый промысел" о Никольском клубе кружевоплетения и "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" об уроженце Вологды известном благотворителе XIX века Христофоре Леденцове. Кинопоказы пройдут на 37 площадках, в том числе в библиотеках, школах, вологодском и череповецком университетах, музейных центрах, пояснили в пресс-службе.