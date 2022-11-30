https://ria.ru/20221130/kinofestival-1835226878.html

Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде

Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде - РИА Новости, 30.11.2022

Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде

Фестиваль туристических фильмов и телевизионных программ о народных традициях и путешествиях по стране "Свидание с Россией" стартовал в среду в Вологде и... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:14

2022-11-30T12:14

2022-11-30T12:14

вологодская область

константин циолковский

владимир осиповский

василий белов

вологодская область

вологда

россия

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835227426_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_c37be1450f3ae97793d0c3f640d8b1f0.jpg

ВОЛОГДА, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль туристических фильмов и телевизионных программ о народных традициях и путешествиях по стране "Свидание с Россией" стартовал в среду в Вологде и продлится до 4 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.Фестиваль проводится в шестой раз, в этом году его в программе нашли отражение 165-летие со дня рождения Константина Циолковского, 90-летие писателя Василия Белова, а также 85-летие Вологодской области, отмечает пресс-служба."Вологодская область стала уже постоянным партнером и местом проведения этого масштабного фестиваля, который совмещает в себе две важных составляющих – кино и туризм. Если говорить проще, он делает из зрителей будущих туристов, а из туристов – благодарных зрителей. Все мы любим хорошее кино, все мы любим путешествия – и "Свидание с Россией" дарит возможность совместить эти два наши глобальных увлечения", – цитирует пресс-служба начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского.В программе фестиваля - 48 конкурсных работ из России, Индии, Бразилии, Македонии, внеконкурсные документальные фильмы и телевизионные передачи. Специально к 85-летию Вологодской области в программу включены фильм "Витиеватый промысел" о Никольском клубе кружевоплетения и "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" об уроженце Вологды известном благотворителе XIX века Христофоре Леденцове. Кинопоказы пройдут на 37 площадках, в том числе в библиотеках, школах, вологодском и череповецком университетах, музейных центрах, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221115/ustyuzhna-1831585115.html

вологодская область

вологда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин циолковский, владимир осиповский, василий белов, вологодская область, вологда, россия, кино, кино и сериалы, туризм, культура