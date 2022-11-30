Рейтинг@Mail.ru
Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20221130/kinofestival-1835226878.html
Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде
Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде - РИА Новости, 30.11.2022
Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде
Фестиваль туристических фильмов и телевизионных программ о народных традициях и путешествиях по стране "Свидание с Россией" стартовал в среду в Вологде и... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:14
2022-11-30T12:14
вологодская область
константин циолковский
владимир осиповский
василий белов
вологодская область
вологда
россия
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835227426_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_c37be1450f3ae97793d0c3f640d8b1f0.jpg
ВОЛОГДА, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль туристических фильмов и телевизионных программ о народных традициях и путешествиях по стране "Свидание с Россией" стартовал в среду в Вологде и продлится до 4 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.Фестиваль проводится в шестой раз, в этом году его в программе нашли отражение 165-летие со дня рождения Константина Циолковского, 90-летие писателя Василия Белова, а также 85-летие Вологодской области, отмечает пресс-служба."Вологодская область стала уже постоянным партнером и местом проведения этого масштабного фестиваля, который совмещает в себе две важных составляющих – кино и туризм. Если говорить проще, он делает из зрителей будущих туристов, а из туристов – благодарных зрителей. Все мы любим хорошее кино, все мы любим путешествия – и "Свидание с Россией" дарит возможность совместить эти два наши глобальных увлечения", – цитирует пресс-служба начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского.В программе фестиваля - 48 конкурсных работ из России, Индии, Бразилии, Македонии, внеконкурсные документальные фильмы и телевизионные передачи. Специально к 85-летию Вологодской области в программу включены фильм "Витиеватый промысел" о Никольском клубе кружевоплетения и "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" об уроженце Вологды известном благотворителе XIX века Христофоре Леденцове. Кинопоказы пройдут на 37 площадках, в том числе в библиотеках, школах, вологодском и череповецком университетах, музейных центрах, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221115/ustyuzhna-1831585115.html
вологодская область
вологда
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835227426_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6df25c210fcb3b2cf1daed13188b62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин циолковский, владимир осиповский, василий белов, вологодская область, вологда, россия, кино, кино и сериалы, туризм, культура
Вологодская область, Константин Циолковский, Владимир Осиповский, Василий Белов, Вологодская область, Вологда, Россия, кино, Кино и сериалы, Туризм, Культура
12:14 30.11.2022
 

Туристический кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде

© Фото : кинофестиваль "Свидание с Россией"Участники туристического кинофестиваля "Свидание с Россией" в Вологде
Участники туристического кинофестиваля Свидание с Россией в Вологде - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : кинофестиваль "Свидание с Россией"
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль туристических фильмов и телевизионных программ о народных традициях и путешествиях по стране "Свидание с Россией" стартовал в среду в Вологде и продлится до 4 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.
Фестиваль проводится в шестой раз, в этом году его в программе нашли отражение 165-летие со дня рождения Константина Циолковского, 90-летие писателя Василия Белова, а также 85-летие Вологодской области, отмечает пресс-служба.
"Вологодская область стала уже постоянным партнером и местом проведения этого масштабного фестиваля, который совмещает в себе две важных составляющих – кино и туризм. Если говорить проще, он делает из зрителей будущих туристов, а из туристов – благодарных зрителей. Все мы любим хорошее кино, все мы любим путешествия – и "Свидание с Россией" дарит возможность совместить эти два наши глобальных увлечения", – цитирует пресс-служба начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского.
В программе фестиваля - 48 конкурсных работ из России, Индии, Бразилии, Македонии, внеконкурсные документальные фильмы и телевизионные передачи. Специально к 85-летию Вологодской области в программу включены фильм "Витиеватый промысел" о Никольском клубе кружевоплетения и "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" об уроженце Вологды известном благотворителе XIX века Христофоре Леденцове. Кинопоказы пройдут на 37 площадках, в том числе в библиотеках, школах, вологодском и череповецком университетах, музейных центрах, пояснили в пресс-службе.
Церковь Благовещения, Вологодская область, Устюжна - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 12:49Вологодская область
Турпоток в вологодскую Устюжну за два года увеличился вдвое
 
Вологодская областьКонстантин ЦиолковскийВладимир ОсиповскийВасилий БеловВологодская областьВологдаРоссиякиноКино и сериалыТуризмКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала