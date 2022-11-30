https://ria.ru/20221130/kino-1835260961.html

Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию

Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию - РИА Новости, 30.11.2022

Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию

Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК). РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:39

2022-11-30T14:39

2022-11-30T14:39

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК).По данным СМИ, об этом стало известно на презентации дистрибьютора "Атмосфера кино" на форуме "Российский кинобизнес". Гендиректор фирмы Вадим Иванов заявил, что "прокатчик выпустит в России проекты студии: фильм "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогию "Три мушкетера" (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно)".Pathé прекратила заключать сделки по продаже контента в Россию с 24 февраля, уточняет БК. Но студия продолжила работу с картинами, которые были куплены еще до начала спецоперации.

https://ria.ru/20221128/bond-1834812582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, россия