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Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию
Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию - РИА Новости, 30.11.2022
Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию
Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК). РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:39
2022-11-30T14:39
2022-11-30T14:39
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК).По данным СМИ, об этом стало известно на презентации дистрибьютора "Атмосфера кино" на форуме "Российский кинобизнес". Гендиректор фирмы Вадим Иванов заявил, что "прокатчик выпустит в России проекты студии: фильм "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогию "Три мушкетера" (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно)".Pathé прекратила заключать сделки по продаже контента в Россию с 24 февраля, уточняет БК. Но студия продолжила работу с картинами, которые были куплены еще до начала спецоперации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Россия
Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию
Бюллетень кинопрокатчика: французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает
в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК).
По данным СМИ, об этом стало известно на презентации дистрибьютора "Атмосфера кино" на форуме "Российский кинобизнес".
Гендиректор фирмы Вадим Иванов заявил, что "прокатчик выпустит в России проекты студии: фильм "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогию "Три мушкетера" (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно)".
Pathé прекратила заключать сделки по продаже контента в Россию с 24 февраля, уточняет БК. Но студия продолжила работу с картинами, которые были куплены еще до начала спецоперации.