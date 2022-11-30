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Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию - РИА Новости, 30.11.2022
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Культура
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Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию
Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию - РИА Новости, 30.11.2022
Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию
Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК). РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:39
2022-11-30T14:39
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК).По данным СМИ, об этом стало известно на презентации дистрибьютора "Атмосфера кино" на форуме "Российский кинобизнес". Гендиректор фирмы Вадим Иванов заявил, что "прокатчик выпустит в России проекты студии: фильм "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогию "Три мушкетера" (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно)".Pathé прекратила заключать сделки по продаже контента в Россию с 24 февраля, уточняет БК. Но студия продолжила работу с картинами, которые были куплены еще до начала спецоперации.
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новости культуры, кино и сериалы, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Россия
14:39 30.11.2022
 
Французская кинокомпания возобновила продажу контента в Россию

Бюллетень кинопрокатчика: французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию

© Artémis Productions (2023)Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Поднебесная"
Кадр из фильма Астерикс и Обеликс: Поднебесная
© Artémis Productions (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Французская компания Pathé возобновила продажу контента в Россию, сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК).
По данным СМИ, об этом стало известно на презентации дистрибьютора "Атмосфера кино" на форуме "Российский кинобизнес".
Гендиректор фирмы Вадим Иванов заявил, что "прокатчик выпустит в России проекты студии: фильм "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогию "Три мушкетера" (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно)".
Pathé прекратила заключать сделки по продаже контента в Россию с 24 февраля, уточняет БК. Но студия продолжила работу с картинами, которые были куплены еще до начала спецоперации.
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