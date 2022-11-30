https://ria.ru/20221130/kiberataka-1835332285.html

Австралия не прояснила ситуацию с кибератакой на Medibank, заявили в МИД

Австралия не прояснила ситуацию с кибератакой на Medibank, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022

Австралия не прояснила ситуацию с кибератакой на Medibank, заявили в МИД

Австралия не воспользовалась официальным каналом для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank, в которой обвиняют Россию, заявила в среду официальный... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:18

2022-11-30T16:18

2022-11-30T16:18

в мире

австралия

россия

мария захарова

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Австралия не воспользовалась официальным каналом для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank, в которой обвиняют Россию, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ноябре эстафету по продвижению антироссийской повестки в информационном пространстве подхватила Австралия. Исключительно этим можно объяснить необоснованные политизированные обвинения позицией страны на предмет якобы совершения кибератак на страховую компанию Medibank. При этом какие-либо доказательства не представлены. Расследование не проводилось", - сказала она на брифинге в среду."Все было сделано для того, чтобы при появлении малейших подозрений у Австралии, у них была бы возможность оперативно высказать свою озабоченность, установить контакт с российскими коллегами, и сделать все, чтобы технические специалисты начали совместную работу по поиску, наказанию преступников или предотвращению новых преступлений. Насколько нам известно, Австралия не воспользовалась каналом по прояснению происшествий вокруг своего банка", - добавила она.

https://ria.ru/20221118/boing-1832469531.html

австралия

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, россия, мария захарова