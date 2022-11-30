https://ria.ru/20221130/kiberataka-1835332285.html
Австралия не прояснила ситуацию с кибератакой на Medibank, заявили в МИД
Австралия не прояснила ситуацию с кибератакой на Medibank, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022
Австралия не прояснила ситуацию с кибератакой на Medibank, заявили в МИД
Австралия не воспользовалась официальным каналом для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank, в которой обвиняют Россию, заявила в среду официальный... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:18
2022-11-30T16:18
2022-11-30T16:18
в мире
австралия
россия
мария захарова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Австралия не воспользовалась официальным каналом для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank, в которой обвиняют Россию, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ноябре эстафету по продвижению антироссийской повестки в информационном пространстве подхватила Австралия. Исключительно этим можно объяснить необоснованные политизированные обвинения позицией страны на предмет якобы совершения кибератак на страховую компанию Medibank. При этом какие-либо доказательства не представлены. Расследование не проводилось", - сказала она на брифинге в среду."Все было сделано для того, чтобы при появлении малейших подозрений у Австралии, у них была бы возможность оперативно высказать свою озабоченность, установить контакт с российскими коллегами, и сделать все, чтобы технические специалисты начали совместную работу по поиску, наказанию преступников или предотвращению новых преступлений. Насколько нам известно, Австралия не воспользовалась каналом по прояснению происшествий вокруг своего банка", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, россия, мария захарова
В мире, Австралия, Россия, Мария Захарова
Австралия не прояснила ситуацию с кибератакой на Medibank, заявили в МИД
МИД: Канберра не использовала канал для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank