Мэр Харькова пожаловался на отсутствие графика отключения электричества
Мэр Харькова Терехов пожаловался на отсутствие четкого графика отключения электричества
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался на отсутствие в городе плана отключения света в условиях сложнейшей энергетической ситуации.
Терехов в среду опубликовал соответствующее обращение к главе областной военной администрации Олегу Синегубову и исполняющему обязанности директора "Харьковоблэнерго" Константину Логвиненко.
"Харьков, как и вся Украина, находится в условиях сложнейшей энергетической ситуации. Город экономит электричество на всем, чем только возможно. Не работает уличное освещение, сокращено его потребление на всех коммунальных предприятиях, рынках, магазинах, заправках; увеличены интервалы движения электротранспорта", - написал в обращении Терехов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что потребление электроэнергии в Харькове сведено к минимуму, в городе введены веерные отключения, однако "до сих пор нет четкого графика, по которому в домах харьковчан отключают свет, при этом сами отключения могут длиться по 12 часов".
Мэр Харькова призвал руководство "Харьковоблэнерго" составить четкие графики отключений по каждому району и дому, опубликовать их на сайте и в средствах массовой информации, также найти возможность значительно сократить время отключений электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.