https://ria.ru/20221130/kharkov-1835286601.html

Мэр Харькова пожаловался на отсутствие графика отключения электричества

Мэр Харькова пожаловался на отсутствие графика отключения электричества - РИА Новости, 30.11.2022

Мэр Харькова пожаловался на отсутствие графика отключения электричества

Мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался на отсутствие в городе плана отключения света в условиях сложнейшей энергетической ситуации. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:38

2022-11-30T14:38

2022-11-30T14:38

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался на отсутствие в городе плана отключения света в условиях сложнейшей энергетической ситуации.Терехов в среду опубликовал соответствующее обращение к главе областной военной администрации Олегу Синегубову и исполняющему обязанности директора "Харьковоблэнерго" Константину Логвиненко."Харьков, как и вся Украина, находится в условиях сложнейшей энергетической ситуации. Город экономит электричество на всем, чем только возможно. Не работает уличное освещение, сокращено его потребление на всех коммунальных предприятиях, рынках, магазинах, заправках; увеличены интервалы движения электротранспорта", - написал в обращении Терехов в своем Telegram-канале.Он добавил, что потребление электроэнергии в Харькове сведено к минимуму, в городе введены веерные отключения, однако "до сих пор нет четкого графика, по которому в домах харьковчан отключают свет, при этом сами отключения могут длиться по 12 часов".Мэр Харькова призвал руководство "Харьковоблэнерго" составить четкие графики отключений по каждому району и дому, опубликовать их на сайте и в средствах массовой информации, также найти возможность значительно сократить время отключений электричества.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221128/kiev-1834826481.html

https://ria.ru/20221125/elektrichestvo-1834193052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, харьков, украина, вооруженные силы рф