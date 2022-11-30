https://ria.ru/20221130/kerch-1835202044.html

В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы

В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы - РИА Новости, 30.11.2022

В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы

Керченская паромная переправа второй день не работает из-за штормового ветра в проливе, сообщили РИА Новости в минтрансе региона. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:46

2022-11-30T10:46

2022-11-30T10:48

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керченский пролив

гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа второй день не работает из-за штормового ветра в проливе, сообщили РИА Новости в минтрансе региона.Движение паромов на Керченской переправе было временно приостановлено из-за усиления ветра во вторник."На данный момент паромная переправа не работает из-за неблагоприятных погодных условий (штормовой ветер)", - сообщили в минтрансе Крыма.В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись в период с 29 по 30 ноября. По проливу действует штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды в этой зоне сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем плюс 6-8°С, температура воды в море плюс 9-10°С, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221129/chp-1834929449.html

https://ria.ru/20221130/krym-1835185226.html

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керченский пролив

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керчь, россия, керченский пролив, гидрометцентр, республика крым