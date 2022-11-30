Рейтинг@Mail.ru
В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/kerch-1835202044.html
В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы
В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы - РИА Новости, 30.11.2022
В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы
Керченская паромная переправа второй день не работает из-за штормового ветра в проливе, сообщили РИА Новости в минтрансе региона. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:46
2022-11-30T10:48
керчь
россия
керченский пролив
гидрометцентр
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/53/1562565375_0:399:2929:2047_1920x0_80_0_0_5ad4908799e07e5b58ca2ae3d25dd225.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа второй день не работает из-за штормового ветра в проливе, сообщили РИА Новости в минтрансе региона.Движение паромов на Керченской переправе было временно приостановлено из-за усиления ветра во вторник."На данный момент паромная переправа не работает из-за неблагоприятных погодных условий (штормовой ветер)", - сообщили в минтрансе Крыма.В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись в период с 29 по 30 ноября. По проливу действует штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды в этой зоне сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем плюс 6-8°С, температура воды в море плюс 9-10°С, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221129/chp-1834929449.html
https://ria.ru/20221130/krym-1835185226.html
керчь
россия
керченский пролив
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/53/1562565375_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ebec34a3afd94028f964276aea72d2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керчь, россия, керченский пролив, гидрометцентр, республика крым
Керчь, Россия, Керченский пролив, Гидрометцентр, Республика Крым
10:46 30.11.2022 (обновлено: 10:48 30.11.2022)
 
В Керчи из-за погоды приостановили работу паромной переправы

В Керчи работа паромной переправы второй день приостановлена из-за штормового ветра

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Крымский мост с Крымского полуострова
Вид на Крымский мост с Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Крымский мост с Крымского полуострова. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа второй день не работает из-за штормового ветра в проливе, сообщили РИА Новости в минтрансе региона.
Движение паромов на Керченской переправе было временно приостановлено из-за усиления ветра во вторник.
Строительные работы - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 09:15
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома
"На данный момент паромная переправа не работает из-за неблагоприятных погодных условий (штормовой ветер)", - сообщили в минтрансе Крыма.
В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись в период с 29 по 30 ноября. По проливу действует штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды в этой зоне сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем плюс 6-8°С, температура воды в море плюс 9-10°С, говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
09:44
В Госдуме оценили заявления Киева об идее вернуть Крым
 
КерчьРоссияКерченский проливГидрометцентрРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала