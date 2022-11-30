https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835154859.html

Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах

Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах - РИА Новости, 30.11.2022

Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T00:58

2022-11-30T00:58

2022-11-30T05:32

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

ватикан

россия

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах.Ранее папа Франциск в беседе с иезуитским изданием "Америка" заявил, что по его мнению, военнослужащие из Чечни и Бурятии, которых воспитывали "вне русской традиции", якобы проявляют особую жестокость в специальной военной операции.По его словам, жители возглавляемой им республики следуют примеру пророка Мухаммеда, поэтому сначала предлагают мир, а только потом вступают в бой. Кадыров уверен, что папа римский должен стыдиться незнания того, как мусульмане обходятся с противником.Он также поинтересовался, как в принципе папе Франциску удалось определить характеристику людей, находящихся на поле боя."И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?" — задался вопросом Кадыров.Высказывание понтифика ранее осудили и в МИД России. Официальная представительница ведомства Мария Захарова указала на извращение истины, превосходящее по своему уровню русофобию.

https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html

https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html

украина

ватикан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, франциск (хорхе марио бергольо), украина, ватикан, россия, чеченская республика (чечня)