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Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835154859.html
Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах
Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах - РИА Новости, 30.11.2022
Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T00:58
2022-11-30T05:32
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
ватикан
россия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах.Ранее папа Франциск в беседе с иезуитским изданием "Америка" заявил, что по его мнению, военнослужащие из Чечни и Бурятии, которых воспитывали "вне русской традиции", якобы проявляют особую жестокость в специальной военной операции.По его словам, жители возглавляемой им республики следуют примеру пророка Мухаммеда, поэтому сначала предлагают мир, а только потом вступают в бой. Кадыров уверен, что папа римский должен стыдиться незнания того, как мусульмане обходятся с противником.Он также поинтересовался, как в принципе папе Франциску удалось определить характеристику людей, находящихся на поле боя."И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?" — задался вопросом Кадыров.Высказывание понтифика ранее осудили и в МИД России. Официальная представительница ведомства Мария Захарова указала на извращение истины, превосходящее по своему уровню русофобию.
https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html
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рамзан кадыров, франциск (хорхе марио бергольо), украина, ватикан, россия, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Ватикан, Россия, Чеченская республика (Чечня)
00:58 30.11.2022 (обновлено: 05:32 30.11.2022)
 
Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах

Глава Чечни Кадыров раскритиковал папу римского Франциска за слова о жестокости чеченцев

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах.
Ранее папа Франциск в беседе с иезуитским изданием "Америка" заявил, что по его мнению, военнослужащие из Чечни и Бурятии, которых воспитывали "вне русской традиции", якобы проявляют особую жестокость в специальной военной операции.
"Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам", — подчеркнул Кадыров.
По его словам, жители возглавляемой им республики следуют примеру пророка Мухаммеда, поэтому сначала предлагают мир, а только потом вступают в бой. Кадыров уверен, что папа римский должен стыдиться незнания того, как мусульмане обходятся с противником.
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Он также поинтересовался, как в принципе папе Франциску удалось определить характеристику людей, находящихся на поле боя.
"И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?" — задался вопросом Кадыров.
Высказывание понтифика ранее осудили и в МИД России. Официальная представительница ведомства Мария Захарова указала на извращение истины, превосходящее по своему уровню русофобию.
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