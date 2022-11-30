https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835268795.html

Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин

Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022

Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин

Инфляция в России в следующем году будет снижаться, надо добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:50

2022-11-30T13:50

2022-11-30T13:59

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в следующем году будет снижаться, надо добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.По его словам, "нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях"."И отдельная задача здесь, и здесь роль государства принципиально значима, обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835261253.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин