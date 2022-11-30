https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835268795.html
Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин
Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин
Инфляция в России в следующем году будет снижаться, надо добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:50
2022-11-30T13:50
2022-11-30T13:59
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в следующем году будет снижаться, надо добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.По его словам, "нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях"."И отдельная задача здесь, и здесь роль государства принципиально значима, обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835261253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
13:50 30.11.2022 (обновлено: 13:59 30.11.2022)
Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин
Путин: инфляция в России в 2023 году будет снижаться