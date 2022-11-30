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Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
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Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин
Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин
Инфляция в России в следующем году будет снижаться, надо добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:50
2022-11-30T13:59
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в следующем году будет снижаться, надо добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.По его словам, "нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях"."И отдельная задача здесь, и здесь роль государства принципиально значима, обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере", - подчеркнул президент.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
13:50 30.11.2022 (обновлено: 13:59 30.11.2022)
 
Инфляция в 2023 году будет снижаться, заявил Путин

Путин: инфляция в России в 2023 году будет снижаться

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в следующем году будет снижаться, надо добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.
По его словам, "нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях".
"И отдельная задача здесь, и здесь роль государства принципиально значима, обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере", - подчеркнул президент.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:30
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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