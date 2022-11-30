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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов - РИА Новости, 30.11.2022
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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов - РИА Новости, 30.11.2022
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:30
2022-11-30T13:30
инфляция
экономика
евростат
европа
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 10,4%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,9% годовых.Только за ноябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, снизились на 0,1%. Базовая годовая инфляция при этом не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и осталась на уровне 5%.Самая высокая годовая инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Латвии (21,7%), Литве (21,4%) и Эстонии (21,4%), самая низкая - в Испании (6,6%), во Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).
https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835230810.html
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инфляция, экономика, евростат, европа, в мире
Инфляция, Экономика, Евростат, Европа, В мире
13:30 30.11.2022
 
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов

Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября замедлилась до десяти процентов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 10,4%.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
12:22
Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,9% годовых.
Только за ноябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, снизились на 0,1%. Базовая годовая инфляция при этом не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и осталась на уровне 5%.
Самая высокая годовая инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Латвии (21,7%), Литве (21,4%) и Эстонии (21,4%), самая низкая - в Испании (6,6%), во Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 17:17
СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы
 
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