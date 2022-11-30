https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835261253.html

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов - РИА Новости, 30.11.2022

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до десяти процентов

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:30

2022-11-30T13:30

2022-11-30T13:30

инфляция

экономика

евростат

европа

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 10,4%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,9% годовых.Только за ноябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, снизились на 0,1%. Базовая годовая инфляция при этом не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и осталась на уровне 5%.Самая высокая годовая инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Латвии (21,7%), Литве (21,4%) и Эстонии (21,4%), самая низкая - в Испании (6,6%), во Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835230810.html

https://ria.ru/20221129/dizel-1835086563.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, евростат, европа, в мире