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Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 30.11.2022
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Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест
Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 30.11.2022
Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест
Столичные власти приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:16
2022-11-30T10:16
коммерческая недвижимость
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок имеет площадь более 22 гектаров. В рамках комплексного развития территории на месте складов, автостоянок и автосервисов появится новый квартал с современным жильем, объектами образования, офисами, логистическим центром, предприятиями сферы торговли и услуг. Трудоустроиться туда смогут около трех тысяч горожан", - рассказал вице-мэр. Он добавил, что финансовые вложения в проект могут достигнуть порядка 38 миллиардов рублей, тогда как бюджетный эффект от его реализации может составить свыше 1,1 миллиарда рублей в год.В правительстве Москвы уточнили, что на участке введут в строй общественно-деловые, промышленные и социальные объекты общей площадью 205 тысяч квадратных метров, а также жилье площадью 240 тысяч квадратных метров. Для жителей откроют детский сад на 300 мест и школу почти на 600 мест.
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коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы)
Коммерческая недвижимость, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
10:16 30.11.2022
 

Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Участок имеет площадь более 22 гектаров. В рамках комплексного развития территории на месте складов, автостоянок и автосервисов появится новый квартал с современным жильем, объектами образования, офисами, логистическим центром, предприятиями сферы торговли и услуг. Трудоустроиться туда смогут около трех тысяч горожан", - рассказал вице-мэр.

Он добавил, что финансовые вложения в проект могут достигнуть порядка 38 миллиардов рублей, тогда как бюджетный эффект от его реализации может составить свыше 1,1 миллиарда рублей в год.

В правительстве Москвы уточнили, что на участке введут в строй общественно-деловые, промышленные и социальные объекты общей площадью 205 тысяч квадратных метров, а также жилье площадью 240 тысяч квадратных метров. Для жителей откроют детский сад на 300 мест и школу почти на 600 мест.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 09:04
Более 16 тысяч рабочих мест появятся в Москве благодаря инвестпроектам
 
Коммерческая недвижимостьВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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