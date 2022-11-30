https://ria.ru/20221130/grayvoronovo-1835190560.html

Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест

Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 30.11.2022

Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест

Столичные власти приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:16

2022-11-30T10:16

2022-11-30T10:16

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок имеет площадь более 22 гектаров. В рамках комплексного развития территории на месте складов, автостоянок и автосервисов появится новый квартал с современным жильем, объектами образования, офисами, логистическим центром, предприятиями сферы торговли и услуг. Трудоустроиться туда смогут около трех тысяч горожан", - рассказал вице-мэр. Он добавил, что финансовые вложения в проект могут достигнуть порядка 38 миллиардов рублей, тогда как бюджетный эффект от его реализации может составить свыше 1,1 миллиарда рублей в год.В правительстве Москвы уточнили, что на участке введут в строй общественно-деловые, промышленные и социальные объекты общей площадью 205 тысяч квадратных метров, а также жилье площадью 240 тысяч квадратных метров. Для жителей откроют детский сад на 300 мест и школу почти на 600 мест.

https://realty.ria.ru/20221121/moskva-1832990787.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы)