Ефимов: развитие бывшей промзоны "Грайвороново" даст 3 тысячи рабочих мест
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участок имеет площадь более 22 гектаров. В рамках комплексного развития территории на месте складов, автостоянок и автосервисов появится новый квартал с современным жильем, объектами образования, офисами, логистическим центром, предприятиями сферы торговли и услуг. Трудоустроиться туда смогут около трех тысяч горожан", - рассказал вице-мэр.
Он добавил, что финансовые вложения в проект могут достигнуть порядка 38 миллиардов рублей, тогда как бюджетный эффект от его реализации может составить свыше 1,1 миллиарда рублей в год.
В правительстве Москвы уточнили, что на участке введут в строй общественно-деловые, промышленные и социальные объекты общей площадью 205 тысяч квадратных метров, а также жилье площадью 240 тысяч квадратных метров. Для жителей откроют детский сад на 300 мест и школу почти на 600 мест.
"Участок имеет площадь более 22 гектаров. В рамках комплексного развития территории на месте складов, автостоянок и автосервисов появится новый квартал с современным жильем, объектами образования, офисами, логистическим центром, предприятиями сферы торговли и услуг. Трудоустроиться туда смогут около трех тысяч горожан", - рассказал вице-мэр.
Он добавил, что финансовые вложения в проект могут достигнуть порядка 38 миллиардов рублей, тогда как бюджетный эффект от его реализации может составить свыше 1,1 миллиарда рублей в год.
В правительстве Москвы уточнили, что на участке введут в строй общественно-деловые, промышленные и социальные объекты общей площадью 205 тысяч квадратных метров, а также жилье площадью 240 тысяч квадратных метров. Для жителей откроют детский сад на 300 мест и школу почти на 600 мест.