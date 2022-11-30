https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238917.html

Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов

Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов - РИА Новости, 30.11.2022

Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов

Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:49

2022-11-30T12:49

2022-11-30T12:49

сергей шойгу

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.Одной из тем коллегии стал вопрос формирования гособоронзаказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - сказал Шойгу.Как отметил министр, в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов, при этом в полном объёме обеспечено их авансирование, добавил он.

https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)