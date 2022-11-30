https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238917.html
Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов
Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов - РИА Новости, 30.11.2022
Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов
Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:49
2022-11-30T12:49
2022-11-30T12:49
сергей шойгу
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833088186_0:98:3072:1825_1920x0_80_0_0_2f4a7f596f559bdfbb01e38d7d9c750a.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.Одной из тем коллегии стал вопрос формирования гособоронзаказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - сказал Шойгу.Как отметил министр, в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов, при этом в полном объёме обеспечено их авансирование, добавил он.
https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833088186_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_289f9c70e84c93b754f30c36cbc4f4e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов
Шойгу: гособоронзаказ 2022 года будет выполнен не менее чем на 99 процентов
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Одной из тем коллегии стал вопрос формирования гособоронзаказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - сказал Шойгу.
Как отметил министр, в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов, при этом в полном объёме обеспечено их авансирование, добавил он.