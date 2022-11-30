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Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов - РИА Новости, 30.11.2022
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Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов
Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов - РИА Новости, 30.11.2022
Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов
Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:49
2022-11-30T12:49
сергей шойгу
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.Одной из тем коллегии стал вопрос формирования гособоронзаказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - сказал Шойгу.Как отметил министр, в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов, при этом в полном объёме обеспечено их авансирование, добавил он.
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сергей шойгу, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:49 30.11.2022
 
Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов

Шойгу: гособоронзаказ 2022 года будет выполнен не менее чем на 99 процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Одной из тем коллегии стал вопрос формирования гособоронзаказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - сказал Шойгу.
Как отметил министр, в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов, при этом в полном объёме обеспечено их авансирование, добавил он.
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Сергей ШойгуБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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