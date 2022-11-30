https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238772.html

Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза

Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза - РИА Новости, 30.11.2022

Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза

Финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:48

2022-11-30T12:48

2022-11-30T14:30

сергей шойгу

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства."В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза", - сказал министр. Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.

https://ria.ru/20221128/pistolet-1834748945.html

россия

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Кирилл Волков

сергей шойгу, безопасность, россия, вооруженные силы рф