https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238772.html
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза - РИА Новости, 30.11.2022
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза
Финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:48
2022-11-30T12:48
2022-11-30T14:30
сергей шойгу
безопасность
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788972795_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_606c11869c880d0ec13666e6a7b18ed4.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства."В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза", - сказал министр. Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.
https://ria.ru/20221128/pistolet-1834748945.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788972795_0:0:1245:934_1920x0_80_0_0_4c77b2b3e65e39e58511468a82b1ccad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
12:48 30.11.2022 (обновлено: 14:30 30.11.2022)
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза
Шойгу заявил, что объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза