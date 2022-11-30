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Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза - РИА Новости, 30.11.2022
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Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза - РИА Новости, 30.11.2022
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза
Финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:48
2022-11-30T14:30
сергей шойгу
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства."В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза", - сказал министр. Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.
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сергей шойгу, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
12:48 30.11.2022 (обновлено: 14:30 30.11.2022)
 
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза

Шойгу заявил, что объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза

© РИА НовостиОтправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода
Отправка танков Т-90М Прорыв с Уралвагонзавода
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Отправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза", - сказал министр. Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.
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