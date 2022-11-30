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"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен
"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен - РИА Новости, 30.11.2022
"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен
Сотни людей вышли на улицы Хемница. Протестующие требовали открыть "Северный поток – 2" и снизить цены на энергоресурсы. Жители не довольны мерами, которые... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:59
2022-11-30T13:59
2022-11-30T13:59
экономика
германия
северный поток
видео
протесты
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Сотни людей вышли на улицы Хемница. Протестующие требовали открыть "Северный поток – 2" и снизить цены на энергоресурсы. Жители не довольны мерами, которые предпринимает правительство в борьбе с энергокризисом. Согласно данным Федерального информационного ведомства Германии, в октябре годовой уровень инфляции в стране вырос до 10,4 процента, достигнув своего исторического максимума. Цены на энергоносители выросли на 43 процента, а на природный газ на 109,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен на энергоресурсы
Сотни людей вышли на улицы Хемница. Протестующие требовали открыть "Северный поток – 2" и снизить цены на энергоресурсы.
2022-11-30T13:59
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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экономика, германия, северный поток, видео, протесты, видео
Экономика, Германия, Северный поток, Видео, Протесты
"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен
Сотни людей вышли на улицы Хемница. Протестующие требовали открыть "Северный поток – 2" и снизить цены на энергоресурсы. Жители не довольны мерами, которые предпринимает правительство в борьбе с энергокризисом. Согласно данным Федерального информационного ведомства Германии, в октябре годовой уровень инфляции в стране вырос до 10,4 процента, достигнув своего исторического максимума. Цены на энергоносители выросли на 43 процента, а на природный газ на 109,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.
2022-11-30T13:59
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PT0M57S