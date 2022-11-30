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"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен

"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен - РИА Новости, 30.11.2022

"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен

Сотни людей вышли на улицы Хемница. Протестующие требовали открыть "Северный поток – 2" и снизить цены на энергоресурсы. Жители не довольны мерами, которые... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:59

2022-11-30T13:59

2022-11-30T13:59

экономика

германия

северный поток

видео

протесты

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Сотни людей вышли на улицы Хемница. Протестующие требовали открыть "Северный поток – 2" и снизить цены на энергоресурсы. Жители не довольны мерами, которые предпринимает правительство в борьбе с энергокризисом. Согласно данным Федерального информационного ведомства Германии, в октябре годовой уровень инфляции в стране вырос до 10,4 процента, достигнув своего исторического максимума. Цены на энергоносители выросли на 43 процента, а на природный газ на 109,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен на энергоресурсы Сотни людей вышли на улицы Хемница. Протестующие требовали открыть "Северный поток – 2" и снизить цены на энергоресурсы. 2022-11-30T13:59 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, германия, северный поток, видео, протесты, видео